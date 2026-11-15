Los bomberos encuentran sano y salvo al menor perdido en el Pirineo

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Barcelona, 15 nov (EFE).- Los bomberos han encontrado sano y salvo sobre las 09:30 horas de este domingo al menor de 14 años que estaba perdido desde ayer, cuando realizaba una caminata por el paso de montaña Coll de Banyuls-Rabós, entre Cataluña y Francia, con un grupo excursionista de Salt (Girona).

Los Bomberos de la Generalitat han informado de que se desconoce el estado del menor, aunque todo parece indicar que se encuentra leve tras pasar una noche al raso.

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Un helicóptero del cuerpo, junto a efectivos del grupo de actuaciones especiales, está realizando el rescate del menor, que pertenece al Agrupament Escolta i Guia Can Tona, de Salt.

Un amplio dispositivo de los Bomberos de la Generalitat ha buscado durante toda la noche al menor, que se perdió sobre las 18:30 horas del sábado mientras participaba en una salida con el grupo excursionista por un paso de montaña muy transitado por montañeros y ciclistas que conecta el municipio gerundense de Rabós con el francés de Banyuls-sur-Mer, a través del macizo de la Albera.

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Dotaciones terrestres, la unidad de drones, la unidad canina y el grupo de actuaciones especiales de los bomberos han trabajado durante toda la noche en las tareas de búsqueda del menor. EFE