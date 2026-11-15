Espana agencias

Juzgan a 17 acusados del caso 3% por irregularidades en contratos públicos de Cataluña

Guardar

Madrid, 15 nov (EFE).- La Audiencia Nacional iniciará este lunes el juicio a 17 acusados de una rama del caso 3 % por supuestas irregularidades en adjudicaciones de organismos públicos de Cataluña a través de un cártel de empresas que pactaba los precios para asegurarse contratos de infraestructuras entre 2008 y 2015.

La Fiscalía Anticorrupción pide en sus conclusiones provisionales penas que oscilan entre los seis años y tres meses y los ocho años y nueve meses de prisión para los acusados como presuntos autores de los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones y prevaricación.

PUBLICIDAD

Entre los acusados se encuentran Josep Lluís Quer y Josep Antoni Rosell, que desempeñaban los cargos de presidente y director general, respectivamente, de la empresa pública Gestió d'Infraestructures S.A.U. (GISA), luego denominada Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U..

En su escrito de acusación el fiscal relata que ciertas compañías configuraron en torno a la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (Asinca) "un cártel que denominaron 'Nuria Bofill' para pactar los precios en los concursos licitados por ciertas administraciones y sociedades públicas y así "excluir a otros competidores".

PUBLICIDAD

En connivencia con Josep Lluís Quer y Josep Antonio Rosell obtenían así "contratos más beneficiosos que los que habrían logrado en condiciones de igualdad si cada mercantil hubiese preparado sus ofertas de forma totalmente independiente", agrega.

Los miembros del cártel se pusieron de acuerdo para defraudar fundamentalmente a GISA pero el pacto afectó también a otros organismos públicos.

En concreto la Fiscalía menciona a Regs de Catalunya S.A. (Regsa), Agencia Catalana del Agua (ACA), Aigües del Ter Llobregat (ATLL), Ayuntamiento de Barcelona, Consorcio de Aigües de Tarragona (CAT), Túnels i Accesos de Barcelona S.A.C. (Tabasa), Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) y Servicio Territorial de Carreteras y Ferrocarriles de la Generalitat.

"Quer y Rosell manipulaban todo el proceso de adjudicación de contratos y generaron un paso nuevo para la valoración de ofertas que solo dependía de ellos y una vez que conseguían que la propuesta que se elevaba a la mesa de contratación era la que deseaban influían decisivamente en los miembros de la misma para conseguir su aprobación", añade.

Indica que en Asinca los líderes y dinamizadores del pacto eran los acusados Josep Narcís A.F. y Tomás B.C.

La mayoría de los restantes acusados eran directivos de empresas de ingeniería, miembros del pacto 'Nuria Bofill' licitadores de concursos públicos.

La Fiscalía concluye que "resultó perjudicado el patrimonio público porque las empresas decidían, bajo el control de Quer y Rosell, en qué nivel quedaría situado el precio de adjudicación".

El escrito del fiscal relaciona nueve expedientes de contrataciones públicas que se adjudicaron a través de esta actividad ilícita por un total de 5.585.325 euros.

Eran contratos para proyectos de construcción y mejoras de carreteras en Sant Julià de Ramis, en el eje de Llobregat, la variante de Gandesa, desdoblamientos entre Sant Llorenç d'Hortons y Martorell y en Manresa.

Además, contratos para la realización de un estudio de prolongación de la línea de los Ferrocarriles de la Generalitat Llobregat-Anoia para el tramo Plaza de España-Gracia, proyecto de construcción y dirección de obras del proyecto de prolongación de la línea ferroviaria en Sabadell y la extensión de líneas del Metro de Barcelona. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Desde 2019, la cifra de inmuebles protegidos finalizados ha vuelto a crecer de forma gradual, pero muy lenta

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

Pedro Sánchez, presentará este domingo en Alcorcón el programa electoral del PSOE. Alberto Núñez Feijóo participará en un mitin en Santander; Santiago Abascal estará en Cornellà de Llobregat; y Ada Colau, en Zaragoza

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

La Aemet prevé un domingo con nubes, lluvias y viento en la mayor parte del país: estas son las regiones con mayores precipitaciones

Las temperaturas máximas descenderán ligeramente en la mayor parte de la península

La Aemet prevé un domingo con nubes, lluvias y viento en la mayor parte del país: estas son las regiones con mayores precipitaciones

Embalses de agua: la reserva bajó este domingo 15 de noviembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses de agua: la reserva bajó este domingo 15 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

La mejor iluminación para los futuros actos de Sánchez o Feijóo: Presidencia quiere dejar contratado este servicio por 286.000 euros

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

ECONOMÍA

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Ser soltero sale caro: comprar una vivienda sin pareja supone un 67% más de ahorro y 4.000 euros más de intereses

Las 7 propuestas económicas del programa electoral de Vox: de derogar la reforma laboral a una rebaja masiva de impuestos y recuperar el plan nuclear

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

DEPORTES

El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

España defiende su trono ante Inglaterra en un fortín en el que no conoce la derrota: le vale un empate para cerrar el grupo como líder

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

El FC Barcelona empieza a pagar las consecuencias de perder a sus estrellas: el talento que hizo grande al equipo ahora juega en su contra

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”