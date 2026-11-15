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Feijóo se compromete a mantener al lobo fuera del LESPRE y a mejorar las infraestructuras de Cantabria

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido con Cantabria a impulsar una financiación justa, defender al sector ganadero, mantener al lobo fuera del LESPRE, y mejorar las infraestructuras de la región.

En un vídeo enviado por la formación, el 'popular' ha asegurado que el objetivo de estas medidas es que la región "empiece a tener la importancia que merece para el Gobierno de España".

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El presidente ha destacado su voluntad de respaldar el trabajo de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y de garantizar que Cantabria cuente con el acompañamiento del Gobierno central.

"Cantabria merece respeto y merece un gobierno que acompañe el gran trabajo que está haciendo la presidenta Buruaga. Yo quiero dárselo", ha apuntado.

Como compromiso, ha señalado la necesidad de aprobar un modelo de financiación justo para la comunidad autónoma y para toda España, que permita seguir mejorando la sanidad, la educación y la atención a la dependencia.

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Además, ha recordado que durante su etapa al frente de la Xunta de Galicia defendió en numerosas ocasiones los intereses de Cantabria y, a su juicio, "todavía quedan asuntos pendientes de resolver".

Feijóo también ha mostrado todo su apoyo al sector ganadero y ha trasladado su compromiso de mantener al lobo fuera de la lista de especies protegidas.

Entre sus compromisos, Feijóo ha incluido soluciones para la industria electrointensiva, con el objetivo de garantizar la capacidad eléctrica de la comunidad y "no perder oportunidades ni proyectos estratégicos como el Campus Tecnológico de Altamira".

A estas actuaciones ha sumado reivindicaciones "fundamentales" para las comunicaciones de Cantabria.

"Nos toca acabar con el abandono a las infraestructuras clave de esta tierra, garantizar la llegada del AVE a Reinosa y ponernos en serio con el tren a Bilbao", ha apostillado.

Feijóo ha concluido el vídeo trasladando un compromiso directo con la comunidad autónoma: "Mi gobierno estará totalmente comprometido con Cantabria. Tenéis mi palabra. Vota el cambio necesario", ha concluido.

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EuropaPress

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