Feijóo prevé "sorpresas" en la herencia del PSOE como obligaciones militares desconocidas

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Madrid, 15 nov (EFE).- El candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha vaticinado que si logra llegar al Gobierno encontrará "sorpresas" en la herencia del PSOE y de Pedro Sánchez como "gastos sin presupuesto" u "obligaciones militares que desconocemos".

Así lo señala el líder del PP en una entrevista con el diario La Razón publicada este domingo, en la que también se muestra convencido de que tras el paso de los socialistas por La Moncloa hallará también "obligaciones sin respaldo económico, graves problemas en las infraestructuras, fallos en el sistema eléctrico" o "relaciones con países de nuestro entorno atadas a compromisos derivados de intereses personales o políticos de Sánchez".

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Aunque, agrega, cuenta con ello y se compromete a cumplir su programa para no decepcionar a los españoles y porque "a la Presidencia del Gobierno se llega llorado".

Como principal prioridad presupuestaria cita la de "mejorar los servicios públicos básicos", al tiempo que reitera su compromiso de construir un millón de viviendas, apunta la urgencia de derogar la ley de vivienda o recalca la importancia de la regeneración institucional.

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El líder del PP no adelanta el escenario de un Gobierno compartido con Vox, aunque señala que sus líneas rojas "están escritas y son conocidas" tras los pactos autonómicos, y al ser preguntado acerca de si se ve con Santiago Abascal como vicepresidente responde: "Nunca me han planteado nada eso".

"Lo más urgente es devolver la normalidad a Ceuta, afrontar el problemón de la vivienda con soluciones útiles, comprobar el estado de la infraestructuras y controlar la inmigración irregular", señala Feijóo.

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Este candidato, que también ha asegurado que va a auditar el gasto en los primeros cien días, se compromete además a explicar y decir la verdad a los españoles sobre cuánto se gasta en Defensa, mientras que a sus aliados les contará " la situación de España y hasta dónde se puede".

Respecto a Marruecos, aspira a una relación de "buena vecindad", con lealtad y reciprocidad, y ha recalcado que no va tener subordinación a Marruecos "ni a nadie".

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Si llega a Moncloa, Feijóo tiene intención de hablar con todas las fuerzas políticas, a excepción de Bildu, y apunta a otra salvedad, pues considera a Sánchez un "personaje tóxico para la política" a quien espera que vete el PSOE. EFE