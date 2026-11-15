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Feijóo: "Pido a los españoles un apoyo amplio para derogar lo más rápido posible el sanchismo"

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los españoles un "apoyo amplio" para derogar "lo más rápido posible el sanchismo" y ha situado la regeneración democrática, la vivienda y la recuperación de la "verdad, la sinceridad y la honestidad" en la política entre sus principales objetivos de Gobierno.

"Lo más urgente es devolver la normalidad a Ceuta, afrontar el problemón de la vivienda con soluciones útiles, comprobar el estado de las infraestructuras y controlar la inmigración irregular. A partir de ahí, en los cien primeros días terminaremos una auditoría completa del gasto de la Administración General del Estado y explicaremos cuál es la fotografía real del gasto público, ingresos, deuda, déficit u obligaciones no reconocidas", ha asegurado en una entrevista publicada este domingo por 'La Razón' y recogida por Europa Press.

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Feijóo admite que teniendo en cuenta los antecedentes de las que dejaron los Gobiernos socialistas, "seguro que habrá sorpresas". "Pero no tengo miedo. Nada da más miedo que otra legislatura más como la que estamos viviendo", ha afirmado.

El líder de los 'populares' ha reconocido que España atraviesa "el momento más trascendental de los últimos 50 años", pero ha asegurado estar preparado para gobernar. Entre las cuestiones que espera encontrar en esa auditoría y en el estado de la Administración, ha citado "gastos sin presupuesto, obligaciones sin respaldo económico, graves problemas en las infraestructuras, fallos en el sistema eléctrico, obligaciones militares que desconocemos o relaciones con países de nuestro entorno atadas a compromisos derivados de intereses personales o políticos de Sánchez".

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"Contamos con ello y los españoles pueden tener claro que cumpliré mi programa para no decepcionarles. Bastantes decepciones han tenido ya estos años", ha añadido. Feijóo ha insistido en que su objetivo no es alcanzar el poder a cualquier precio y ha recordado la investidura fallida de 2023, cuando rechazó la posibilidad de pactar con los independentistas. "Si eso hubiese sido así, la amnistía que firmó Sánchez a los independentistas la podríamos haber firmado nosotros. Y, sin embargo, a cuatro votos de ser presidente del Gobierno, no lo dudé y dije que 'no'", ha señalado.

DEROGAR LA LEY DE VIVIENDA Y LA DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

Sobre las medidas concretas para derogar el denominado sanchismo, el presidente del PP ha advertido de que supondrá "un trabajo legislativo ingente y diverso". En algunos casos, ha explicado, será necesario derogar leyes; en otros, modificarlas, y también impulsar nuevas normas.

Como ejemplos de derogación, ha señalado la Ley de Vivienda, que ha calificado como "el mayor fracaso de la legislatura", y la Ley de Memoria Democrática, por "simbolismo". "España no puede permitir que la haya escrito Bildu", ha sostenido.

La regeneración democrática será, según ha avanzado, "una de las principales banderas de la próxima Legislatura". Para ello, ha prometido garantizar que el Tribunal Constitucional esté integrado por "personas independientes" y que no pueda convertirse en "una sala de revisión del Supremo".

También ha planteado que el fiscal general del Estado tenga un mandato de cinco años para desvincularlo del Gobierno de turno y que cese automáticamente en caso de resultar imputado. A ello ha sumado cambios en la Ley del Consejo de Estado "para impedir que sea un aparcamiento de exministros", garantías de independencia para los organismos reguladores y una reforma para que los jueces puedan elegir a los jueces en el Consejo General del Poder Judicial.

Asimismo, ha prometido prohibir los indultos por corrupción. "Ley a ley, vamos a cumplir la palabra dada hasta oxigenar todas las instituciones y devolverles su prestigio. Haré una regeneración absoluta", ha asegurado. "Si la oposición se quiere sumar a ella, cuantos más votos, mejor. Pero si se niega, la haré igual", ha subrayado.

En cuanto a una eventual interlocución con el actual presidente del Gobierno, Feijóo ha tildado a Sánchez de "personaje tóxico" y le ha acusado de haber levantado "el muro" durante sus ocho años de Gobierno y de haber vetado el diálogo con los 'populares', con la excepción de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que, según ha indicado, se produjeron por presión de la Comisión Europea.

Sobre la posibilidad de que el PSOE mantenga a Sánchez como secretario general pese a que pierdas las elecciones, Feijóo ha expresado su deseo de que sea el propio partido el que lo aparte. "Espero que le vete el PSOE", ha comentado antes de opinar que el PSOE debe "resetearse" y volver a construir "el partido de antes de Sánchez o acabarán perdiendo incluso su posición como segunda fuerza política nacional. "Ya hay muchas comunidades autónomas en las que han pasado a ser tercera fuerza", ha apuntado.

CAMBIOS EN RTVE Y PROTECCIÓN DE LOS MENORES EN REDES

Por otro lado, Feijóo ha asegurado que mantendrá las medidas adoptadas en los últimos años para proteger a los menores de los peligros de las redes sociales. "Todo paso dado en los últimos años para proteger mejor a los menores de los peligros de las redes sociales se mantendrá", ha afirmado.

Finalmente, sobre el futuro de RTVE y su posible reparto en un Gobierno de coalición con Vox, Feijóo ha rechazado que la televisión pública pueda formar parte de ese planteamiento. "Ese planteamiento, sencillamente, no cabe", ha respondido, antes de defender que RTVE debe dejar de ser "una televisión norcoreana".

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EuropaPress

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