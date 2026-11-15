España celebra el Día Mundial sin alcohol como líder europeo en cerveza de esta categoría

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Madrid, 15 nov (EFE).- El Día Mundial sin Alcohol, una iniciativa creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se celebra el 15 de noviembre, permite analizar el mercado de bebidas "sin" en España, país que es líder europeo en el consumo de cervezas de este tipo, cuyo volumen de ventas crece un 2,7 % respecto a 2025, frente a la caída del 1,5 % de la opción convencional.

Según datos de la Asociación Cerveceros de España facilitados a EFE Agro, España concentra casi el 25 % del consumo de cerveza sin en la Unión Europea (UE), lo que sitúa al país como "principal mercado" en esta categoría.

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En base a la información de que dispone la entidad, la venta de cervezas "sin" aumentó en España un 4,6 % respecto a 2025, un nuevo máximo histórico.

Esta tendencia continúa en 2026 según ha confirmado Circana, empresa que analiza el comportamiento del consumidor en casa, ya que con datos a octubre de este año la cerveza sin alcohol registra avances del 4 % en valor y del 2,7 % en volumen.

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En cambio, la demanda de la opción con alcohol, que sigue representando la mayor parte del mercado, retrocedió un 1,5 %.

La "solidez de esta tendencia" se aprecia aún más en el medio plazo: las ventas de cerveza sin alcohol acumulan crecimientos del 12,8 % frente a hace dos años y del 16,3 % frente a hace tres, impulsadas por una demanda que crece a doble dígito en ambos periodos, ha detallado Circana.

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Según Cerveceros de España, el 44,7 % de los españoles se declara consumidor de cerveza sin y el 90 % de quienes la consumen también toma, o tomaba, cerveza tradicional.

El presidente de la Federación Española del Vino (FEV), José Luis Benítez, ha destacado que en casi todos los países tradicionales consumidores de vino, un 20 % de la clientela es compradora de categoría sin alcohol o baja graduación.

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Según Benítez, los datos de consumo absoluto en España son "todavía muy pequeños" y para este año la previsión era de unos tres millones de litros entre variedad tranquila y espumosa, mientras que la comercialización de vino tradicional es de 900 millones de litros.

No obstante, el presidente ha especificado que las opciones sin alcohol acumulan crecimientos anuales "muy elevados" y se espera que para 2029 la cifra de consumo aumente en dos millones de litros hasta llegar a los cinco.

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Para Benítez, este aumento de la demanda viene "muy marcado" por la calidad, ya que en su opinión, hasta hace poco, para una persona "amante del vino" era "muy difícil" tomar las variedades sin, mientras que ahora existen opciones "perfectamente bebibles" para cualquier persona.

Aunque existe la creencia de que las generaciones actuales de jóvenes beben menos alcohol, representantes de la asociación España de Noche, entidad que agrupa a empresarios del ocio nocturno, han asegurado que la caída en el consumo de alcohol está relacionado con factores demográficos y con la frecuencia de salidas.

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Apoyan esta afirmación en el hecho de que en el año 2000 la población de 15 a 29 años significaba el 23 % de la población española, mientras que en 2025 era solo el 15,9 % y además es un grupo de edad que ha rebajado en un 25 % las salidas mensuales.

Por lo tanto se ha reducido el consumo absoluto, pero los jóvenes, motor económico del ocio nocturno, consumen cantidades similares de alcohol que generaciones precedentes, con el combinado, seguido de la cerveza y el chupito como las opciones preferentes.

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En este sentido, contrastan con datos de la cervecera Heineken, que en su informe 'El futuro rol de los bares en Europa' ha reflejado que el 73 % de los españoles "valora positivamente" la presencia de opciones 0,0 en los bares. EFE