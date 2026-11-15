El sector español del "fitness" espera crecer en 2026 y 2027 pero a un ritmo más lento

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Madrid, 15 nov (EFE).- El sector español del "fitness", que incluye gimnasios, centros deportivos, salud y bienestar, espera cerrar 2026 e iniciar 2027 con un incremento de abonados, facturación y oferta, aunque a un ritmo más pausado que en los últimos años, debido a la creciente madurez de este mercado.

Así lo ha explicado a EFE el socio de Transaciones de Deloitte Alberto Puente, que afirma que a la ampliación estructural de la base de personas que practican "fitness" de manera habitual se une que estos consumidores ya no priorizan el precio a la hora de elegir un centro, sino que se fijan más en la relación calidad-precio y en la ubicación.

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En cuanto a la evolución de las grandes cadenas de gimnasios y establecimientos deportivos, este experto adelanta que las cadenas centradas en precio ("low cost") continuarán creciendo a buen ritmo, pero ya no tanto en las grandes ciudades, sino que lo harán en "poblaciones de menor tamaño donde pueden desarrollar su propuesta de valor y modelo de centro".

Por su parte, las cadenas concesionales -gestión privada de instalaciones de titularidad pública- crecerán "de manera selectiva en España" y optarán por desarrollar la expansión internacional de su modelo.

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Y finalmente, los operadores "premium" -centros deportivos y clubes de lujo y gimnasios "boutique"- seguirán creciendo y apostarán por posicionarse en localizaciones de primer nivel en las principales ciudades de España, "donde todavía no se ven síntomas de saturación", añade el directivo de Deloitte, una de las consultoras más expertas en este sector.

"En nuestra opinión, el reto para los centros de menor tamaño es no es tratar de competir en precio, sino explotar el potencial de diferenciación y adaptación al cliente", resume Puente, que insiste en que estamos ante un cliente maduro, que tiene experiencia en el sector, que lo conoce y tiene perfectamente claras sus necesidades y expectativas.

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Este año, España se ha situado en tercera posición en el ránking europeo del "fitness" por detrás de los líderes tradicionales como Reino Unido y Alemania, lo que se debe, según este experto, a una "conjunción de factores de oferta y demanda".

Por el lado de la oferta, el "fitness" español destaca por la calidad de sus operadores y por su propuesta diferencial, mientras que la demanda se ve favorecida por la creciente longevidad de la población y el interés por el cuidado de la salud, a lo que se unen "un clima que fomenta la práctica deportiva fuera de casa y el componente social que tiene el fitness en España", explica.

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Todo ello se traduce en unos hábitos de práctica deportiva al alza, según explica el Informe anual del sector en España realizado por Deloitte y la Fundación España Activa, que incluye una encuesta que establece que el 87 % de los españoles consultados practica ejercicio al menos una vez por semana, frente al 64 % de la media europea.

En cuanto al uso de dispositivos inteligentes como relojes o pulseras, el 57 % de los usuarios dijeron que utilizaban soluciones digitales para entrenar y un 45 % usaban dispositivos de seguimiento.

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Esto se nota especialmente entre los más jóvenes, ya que el 77 % declararon que utilizan soluciones digitales durante su entrenamiento, porcentajes elevados que demuestran que consideran estos dispositivos "fundamentales" para su práctica deportiva.

De cara al futuro, la IA ya ha comenzado a transformar el sector desde dos dimensiones: la experiencia del cliente y la economía del operador, explica Puente.

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Desde el punto de vista de la experiencia del cliente, la IA está permitiendo a los operadores "evolucionar hacia una oferta hiperpersonalizada, con recomendaciones y programas adaptados a cada situación personal, objetivos y evolución individual", lo que transforma de manera radical tanto la experiencia del cliente, como la relación con él.

Por el lado del operador, la expectativa es que la IA se aplique de manera progresiva a la relación con el cliente, la personalización comercial y la disponibilidad de información "que permita una mejor utilización del centro y que se traduzca en mejoras operativas", asegura.

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El Informe Anual de Deloitte, que analiza la evolución del sector en 2025, concluye que el año terminó con 8,3 millones de socios en este tipo de centros, frente a los 6,2 millones de 2024, un fuerte repunte que en parte se debe a la rápida expansión de las cadenas "low-cost", a las aperturas de centros 24 horas y a las propuestas híbridas, explica el texto.

Y en cuanto al número de instalaciones, a finales de 2025 en España funcionaban 5.806 centros "fitness", frente a los 4.833 que estaban en activo al cierre de 2024, cifras que no incluyen centros municipales de gestión directa ni "boutiques", según el informe de la Fundación España Activa, Deloitte y FNEID.

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La estructura del mercado mantiene una elevada atomización en la oferta, pero con una demanda cada vez más concentrada. El 69 % de los centros está en manos de operadores independientes, frente al 31 % de cadenas, aunque estas últimas concentran la mayor parte de los abonados.

Esta dualidad convive con un mercado en expansión, donde, según el informe, existe un potencial de crecimiento de 900 nuevos centros, especialmente en regiones como Madrid, Cataluña y Andalucía, concluye el estudio. EFE