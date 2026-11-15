El poeta alicantino Ramón Moya gana el certamen internacional de la Unión de Escritores

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Melilla, 15 nov (EFE).- El poeta alicantino Ramón Moya ha ganado el primer premio del XIV Certamen Internacional 'María Eloísa García Lorca', que organiza la Unión Nacional de Escritores de España (UNEE) con el nombre de su presidenta de honor, con la obra 'Testimonio del fuego'.

En una nota, la UNEE ha informado de que el abogado y escritor español residente en Kazajstán Nicolás Zambrana Tévar ha ganado en la modalidad de relato el titulado 'La viña del Señor' en este certamen, que ha registrado una de las participaciones más elevadas de su historia, ampliando a tres reuniones totales la deliberación definitiva.

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En la categoría de Poesía, el accésit ha recaído en el autor colombiano Arturo Hernández González, con su obra 'Historia era el cristal donde vivías', mientras que la española Ana Rivero ha obtenido el mismo reconocimiento con su relato corto titulado 'La memoria de las ballenas'.

En total se han presentado 649 obras, 371 en la modalidad de Poesía y 278 relatos cortos, que han llegado de diferentes países, además de España, entre ellos Estados Unidos, Cuba, Perú, Grecia o Kazajstán.

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El poeta Ramón Moya, autor de una veintena de libros publicados, ha obtenido importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional 'Miguel Hernández' (1997) o el Hispanoamericano 'Juan Ramón Jiménez' (2002), y también en la modalidad de narrativa.

Por su parte, Nicolás Zambrana Tévar nació en Madrid en 1975, vive desde 2014 en Almaty (Kazajstán), donde enseña en KIMEP University asignaturas relacionadas con el comercio internacional, el arbitraje y la litigación comercial, y ha publicado numerosos artículos en revistas internacionales, además de tres libros.

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En cuanto a los ganadores de los accésits, Arturo Hernández González es poeta, traductor y docente colombiano cuya obra ha sido premiada e incorporada en publicaciones de importantes medios culturales y literarios; mientras que Ana Rivero es doctora en Ciencias Políticas y Marketing y compagina su labor docente como profesora en la Universidad Pablo de Olavide con su actividad profesional como asesora política. EFE