El paso de un frente deja avisos naranjas y amarillos por lluvia y viento en Galicia

Madrid, 15 nov (EFE).- El paso de un frente atlántico por la Península dejará este domingo precipitaciones persistentes en la mitad noroeste del territorio e incidirá con especial fuerza en Galicia, donde desde esta mañana se mantienen avisos amarillos e incluso naranjas en algunas zonas por lluvia y viento.
La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de que se podrán producir importantes acumulados de agua en el interior de Pontevedra, donde podrán sumarse hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, lo que ha provocado que se active el aviso naranja (peligro importante).
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Además, la zona centro de Pontevedra está bajo alerta amarilla (peligro bajo) por fuertes vientos del sur y del suroeste, con rachas máximas que podrían superar los 70 km/h de manera localizada hasta, al menos, la mitad de la tarde.
En el resto de la provincia se mantienen los avisos amarillos por lluvia (peligro bajo), con acumulados que oscilarán entre los 15 litros por metro cuadrado hasta los 40 en 12 horas.
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También se mantienen los avisos amarillos por lluvia en Ourense, con acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en el noroeste y sur de la provincia, además de en las zonas próximas al Miño.
Misma situación en A Coruña, donde la Aemet ha emitido avisos amarillos por lluvia en el noroeste, oeste, suroeste e interior de la provincia por posibles acumulados de entre 40 y 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.
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Lugo será durante esta jornada la provincia gallega en la que las lluvias asociadas al frente atlántico golpearán con menos fuerza, aunque de igual manera se han activado los avisos amarillos en la zona centro.
Aquí, la precipitación acumulada en una hora podrá superar los 15 litros por metro cuadrado, aunque las lluvias irán perdiendo intensidad a lo largo de la mañana.
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La única provincia fuera de Galicia con algún tipo de aviso durante este domingo es Burgos, donde se ha activado la alerta amarilla por rachas de viento de hasta 70 km/h hasta, al menos, hasta la mitad de la tarde. EFE
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