El exdelegado del Gobierno en Ceuta, ante la jueza por la entrada masiva de migrantes

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Madrid, 15 nov (EFE).- La jueza María Tardón interroga este miércoles como imputado al exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano, quien dimitió de su cargo el pasado 28 de septiembre, en la causa en la que se investiga la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.

Pérez Triano es el primer imputado en esta causa en la que desde su apertura en septiembre han desfilado numerosos testigos, entre ellos el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, o Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno, quien siempre ha asegurado que trasladó verbalmente a Pérez Triano los avisos que recibió de un miembro del CNI un día antes de la entrada masiva, el 29 de julio.

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La magistrada acordó su imputación en un auto en el que acepta la inhibición de las diligencias que se seguían en la Plaza 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta.

En esas diligencias, la Fiscalía de Ceuta ya propuso investigar, entre otros aspectos, la "conducta, intervención o eventual responsabilidad" del entonces delegado del Gobierno ante posibles "omisiones relevantes" en materia de "prevención, auxilio o protección".

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En un escrito del pasado 8 de septiembre, la fiscal de Ceuta Silvia Rojas consideraba que la actuación de unas personas pudo constituir el presupuesto material de la intervención de otras; y, a su vez, las decisiones u omisiones producidas en Ceuta "pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos".

Días antes, el 2 de septiembre, la asociación Hazte Oír presentaba una querella contra el todavía delegado del Gobierno por posibles delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave.

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La dimisión del que fuera su jefe de gabinete por sus discrepancias con respecto a si hubo aviso o no del CNI dejó a Pérez Triano en una situación comprometida que le llevó finalmente a renunciar de su cargo por sentirse víctima, según dijo, de una "campaña injusta".

El día que anunció su dimisión explicó que días previos a la entrada masiva se pidieron medidas y refuerzos por la grave crisis migratoria que ya estaba sufriendo la ciudad, y añadió que se hicieron informes y comunicaciones diarias.

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No obstante, quiso dejar claro que sus competencias "son las que son" y que la Delegación del Gobierno "no puede ni abrir o cerrar puestos en la frontera u ordenar intervenir al Ejército".EFE