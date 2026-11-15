El descarrilamiento de un tren de mercancías causa retrasos en la línea Madrid con Ávila

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Madrid, 15 nov (EFE).- La línea de tren de media distancia que conecta Madrid con Ávila se está viendo afectada y registra retrasos tras el descarrilamiento de un tren de mercancías a la altura de la localidad madrileña de Zarzalejo.

Según ha informado Renfe en la red social X, la circulación de trenes está suspendida entre las localidades madrileñas de Zarzalejo y Robledo de Chavela.

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Renfe ha explicado también que ha habilitado un servicio alternativo de autobús entre El Escorial y Robledo de Chavela.

El descarrilamiento se produjo en torno a las 3.48 horas de este domingo tras salirse de la vía un tren de mercancías, cuyo maquinista ha resultado herido leve, según han informado a Efe fuentes del servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

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El maquinista sufre dolores en la espalda y ha sido trasladado al hospital Puerta del Hierro, sin que su estado revista gravedad. EFE