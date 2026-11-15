Disparan en el pecho al portero de una sala de fiestas de Málaga

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Málaga, 15 nov (EFE).- Un portero de una sala de fiestas de Málaga ha resultado herido esta madrugada al recibir un disparo en el torso, según han informado fuentes policiales, que creen que una medalla que portaba en el pecho habría amortiguado el impacto.

Los presuntos autores, un grupo de varias personas, han huido de la zona tras el incidente y por el momento no constan detenidos.

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El suceso se ha producido sobre las 7:27 horas de este domingo, en una sala de fiestas situada en la calle Flauta Mágica de la capital, y el herido ha sido trasladado a un centro hospitalario.

El grupo de Homicidios, con la colaboración de Policía Científica, practica las diligencias para esclarecer los hechos y detener a los presuntos responsables.

El 112 recibió un aviso que alertaba de un disparo a una persona de seguridad de este establecimiento, un hombre de 49 años, y activó a la Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios. EFE

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