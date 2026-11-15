Descarrila un tren de mercancías en Madrid y resulta herido leve el maquinista

Guardar

Madrid, 15 nov (EFE).- Un tren de mercancías ha descarrillado en la madrugada de este domingo en la vía que une Madrid y Ávila a la altura de la localidad madrileña de Zarzalejo y el maquinista que lo conducía ha resultado herido leve, según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

El maquinista sufre dolores en la espalda y ha sido trasladado al hospital Puerta del Hierro, sin que su estado revista gravedad.

PUBLICIDAD

Según han indicado a EFE fuentes del servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid, el SUMMA 112, el maquinista ha sido atendido por los servicios médicos en torno a las 3.48 horas de este domingo, tras salirse de la vía el tren que conducía.

Renfe ha informado a través de la red social X de que está suspendida la circulación entre Robledo de Chavela y Zarzalejo (Madrid), lo que afecta a los trenes de Media Distancia que conectan Madrid con Ávila, por lo que se ha establecido un servicio alternativo de autobús entre ambas localidades.

PUBLICIDAD

El tren que ha sufrido esta incidencia pertenece a la compañía Captrain, según han indicado a EFE fuentes ferroviarias. EFE