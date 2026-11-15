Denuncian que más de 500 menores migrantes llevan casi cuatro meses en la calle en Ceuta

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Melilla, 15 nov (EFE).- La oenegé Coordinadora de Barrios ha denunciado que más de 500 menores migrantes llevan viviendo en la calle en Ceuta desde la entrada masiva del 30 de julio, hace casi cuatro meses, y que la Ciudad Autónoma ha renunciado a los traslados a la península como “medida de presión o disuasión”.

En declaraciones a EFE, la abogada de Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández Vicens, ha considerado que estos menores ya deberían haber sido objeto de protección al no haber “situación de emergencia actual”, por lo que la ONG rechaza esta “dinámica de no acogida que se ha instalado en Ceuta” y que es distinta a la que se está produciendo en Melilla, donde también hay decenas de menores en la calle.

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En el caso de Melilla, “hay muchos niños y niñas que huyen del sistema de protección de menores porque no da respuesta a sus necesidades y, por lo tanto, tratan de acceder motu proprio, de modo autónomo, a la península” intentando meterse en los buques como polizones.

Coordinadora de Barios defiende que se respeten las ratios de protección a la infancia migrante para asegurar la buena atención a los menores, dadas las “muchísimas y enormes dificultades” de los sistemas en todas las comunidades, pese a que se ha demostrado que las dinámicas que respetan los derechos de la infancia alcanzan mejores niveles de integración.

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También pide que se promuevan traslados a la península de manera frecuente porque allí hay una mayor capacidad para atenderlos y “ni Ceuta, ni Melilla ni Canarias deben afrontar solas este reto”, de ahí que la ONG, asentada principalmente en Madrid, reclame un programa de traslados urgente sistemático para que no dependa de los flujos fronterizos ni de las voluntades políticas.

“El PP, en general, utiliza muchas veces la infancia migrante como arma arrojadiza y eso no lo podemos consentir”, ha afirmado Fernández Vicens.

Sobre la demanda de los gobiernos de Ceuta y Melilla para que los menores sean retornados a Marruecos para que se hagan cargo de ellos sus familias o su país de origen, la abogada de Coordinadora de Barrios señala que se lleva viendo esa opción como solución a la migración infantil desde 2001, “pero la experiencia demuestra que no es así”.

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La ONG sostiene que repatriar no va a suponer el fin de esa migración, sino que el viaje migratorio “se va a volver a repetir con un niño más dañado, por una ruta más peligrosa, con más riesgo de muerte y España no puede consentir que se retorne a un niño que está en riesgo en su país”.

En este sentido, ha advertido de que hay casos de menores que necesitan asilo por ser del colectivo LGTBI y muchos casos de niñas víctimas de matrimonio forzoso, sobre todo en Melilla, por lo que la repatriación, si se realiza, debe hacerse con las garantías establecidas por la ley y estudiando en cada caso de manera individual su interés superior. EFE

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