Cortada la línea de tren entre Madrid y Ávila tras el descarrilamiento de un mercancías

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Madrid, 15 nov (EFE).- La línea de tren de media distancia que conecta Madrid con Ávila está cortada tras el descarrilamiento de un tren de mercancías entre las localidades madrileñas de Robledo de Chavela y Zarzalejo, en el que el maquinista ha resultado herido leve.

Según ha informado Adif en X, tras el descarrilamiento de la locomotora de un tren de mercancías entre Robledo de Chavela y Zarzalejo se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

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El descarrilamiento se produjo en torno a las 3.48 horas de este domingo tras salirse de la vía un tren de mercancías, cuyo maquinista ha resultado herido leve, según han informado a Efe fuentes del servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

El maquinista sufre dolores en la espalda y ha sido trasladado al hospital Puerta del Hierro, sin que su estado revista gravedad. EFE