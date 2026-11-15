Ángel Fernández: "Ni siquiera soñaba de pequeño con jugar más de 130 partidos con España"

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Alfonso Arce

Torrelavega (Cantabria), 13 nov (EFE).- El capitán del Bathco BM Torrelavega, Ángel Fernández, pondrá fin a su trayectoria en el balonmano al término de esta temporada, con una carrera en la que ha cumplido sueños que "ni siquiera soñaba de pequeño", como disputar más de 130 partidos con la selección española y conquistar dos oros y una plata europea, dos bronces mundiales y un bronce olímpico en Tokio 2020.

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En una entrevista con EFE, Ángel Fernández (El Astillero, 1988) repasa una trayectoria que le ha llevado a jugar en Kielce (Polonia), Barcelona o Francia, y reconoce que representar a España ha sido una de las experiencias más importantes de su carrera, por encima incluso de las expectativas que tenía cuando comenzó a jugar al balonmano.

"Para mí la selección ha sido mucho más que un sueño", afirma el extremo, que recuerda que cuando empezó a jugar su gran aspiración era llegar a ser profesional del balonmano, sin imaginar que acabaría acumulando más de 300 goles con los 'Hispanos'.

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Su vínculo con el combinado nacional ha ido más allá de los resultados y las medallas, hasta el punto de que define la experiencia de acudir a las convocatorias como "una droga buena", porque, una vez que formas parte del grupo, siempre se quiere volver y seguir compartiendo esa dinámica con los compañeros.

El extremo afronta ahora el final de su trayectoria profesional con la satisfacción de poder hacerlo en el Balonmano Torrelavega, el club de su vida, y después de una decisión que llevaba tiempo meditando.

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Ángel Fernández ha querido anunciar su retirada con antelación para evitar incertidumbres sobre su futuro y centrarse en disfrutar de los últimos meses como jugador, con el objetivo de contribuir a que el equipo alcance sus metas.

"Estoy muy contento de poder retirarme en el club de mi vida y en una situación buena", subraya.

Por ello, regresó al club cántabro después de doce años fuera, en una decisión marcada también por su situación familiar, ya que su mujer estaba embarazada y quería volver a casa para formar parte de un proyecto que estaba creciendo.

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A su juicio, la institución naranja ha cambiado mucho desde su primera etapa en el club, con una estructura más profesional, una mayor apuesta por la cantera y una mentalidad más competitiva y ambiciosa.

El jugador cántabro reconoce que se ha imaginado "muchas veces" despidiéndose del balonmano como subcampeón de la Liga Asobal -por detrás del todopoderoso Barça, ganador de los últimos 16 títulos- y que afronta esta temporada con una responsabilidad especial, sobre todo por su condición de capitán.

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"Tengo la sensación de que me estoy jugando muchísimo esta temporada por acabar bien, por meter al club entre los mejores y por conseguir esa clasificación en Europa", explica Fernández, que admite que intenta gestionar las emociones y la presión de estos últimos meses, aunque también disfruta de "la alegría" de ver el grupo con el que compite, "porque es un placer".

Aunque dejará de competir al término de esta campaña, el jugador no quiere desvincularse del deporte y lleva más de dos años formándose en psicología deportiva, además de explorar otras vías como el entrenamiento, el acompañamiento y la mentoría de deportistas.

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Su intención es aprovechar todo lo aprendido durante su carrera para ayudar a la preparación de los jóvenes, tanto en el ámbito deportivo como en el personal.

"Me gustaría abrir ese pequeño melón que hay dentro del balonmano y seguir unido al deporte, y sobre todo a los deportistas, porque me gustaría ayudar a las nuevas generaciones a que estén más preparados para el futuro", concluye. EFE

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aas/mg/cmm

(foto) (vídeo) (audio)