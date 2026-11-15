Ana Galvañ, dibujante: "La IA ha llegado demasiado pronto, no hemos evolucionado tanto"

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Irene Dalmases

Barcelona, 15 nov (EFE).- Considerada una de las voces de referencia del cómic contemporáneo, alabada por un maestro como Chris Ware, la dibujante Ana Galvañ acaba de firmar el libro 'Realidad cero', con el que lleva al lector hasta un inquietante mundo de realidad virtual, que podría verse como una "analogía" del momento actual.

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En una entrevista con EFE, la murciana no ha escondido que para ella ha supuesto un reto su historia más larga, con dos personajes protagonistas, N0n3 y Anhedi, quienes, como avatares, se conocen en una realidad virtual terapéutica denominada HO-3, tras pasar por complicadas circunstancias vitales.

Con tatuajes en sus brazos de Fantomah, una de las primeras superheroínas de cómic, y de dibujos de sus sobrinas, que también apuntan maneras, Ana Galvañ (Kuclatori) rememora que empezó a pensar hace más de dos años en 'Realidad cero' (Apa Apa y en catalán, Finestres Còmic) cuando tuvo la idea de plasmar en viñetas la peripecia de dos personas que se conocen en una realidad virtual "sin saber, quienes son en realidad".

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"Se conocen solo a través de los avatares y eso me parecía muy interesante, porque elimina muchos prejuicios, todos los sesgos que pueden surgir cuando se conoce a alguien en la realidad, cuando nos guiamos mucho por apariencias, estatus o por lo que sea. Yo quería eliminar todo esto", ha desvelado.

Ha buscado que fueran "dos iguales", aunque "emocionalmente, son un poco opuestas, aunque con cosas en común, con experiencias que vivirán que las unirán y generarán un vínculo afectivo que es bastante potente".

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Como es habitual en la creadora, son muy reconocibles aquí las formas geométricas, así como los colores, que le sirven para definir bien dónde se encuentran en cada momento los personajes, porque cada espacio tiene un color distinto.

Si están en la zona de juegos, los colores son muy cálidos, pero si están en terapia -porque en el libro se abordan cuestiones como los miedos y los traumas- son "de un saturado suave, más frío", mientras que cuando recuerdan la 'realidad cero', el color es de gama única.

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"La historia puede verse como una analogía del momento real, creo que las realidades virtuales que aparecen aquí son como las redes sociales nuestras, en las que todos vivimos ya inmersos", ha apuntado.

De la misma manera, explica, la realidad virtual terapéutica HO-3 es "escapista, con una inteligencia artificial (IA) que ofrece terapias muy complacientes, algo parecido a lo que tenemos nosotros, que hace que en ocasiones nos aislemos de las otras personas y pensemos que las cosas no pueden cambiar de como son".

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En cambio, Galvañ defiende que aunque se quiera hacer creer que deben aceptarse los sistemas "tal como están, sí es posible el cambio, y pienso que no nos van a parar, porque ya no hay tiempo, ya no hay otras opciones, aunque parece que nos hemos dado cuenta tarde, pero nunca es muy tarde".

Cuando se le pregunta por la IA, Galvañ no la desdeña, a pesar de que "nos quieren intentar convencer de que es malvada".

"Son los que están detrás de esta tecnología potentísima -continúa- los que la manejan. Son los tecnoligarcas los que la usan de una forma muy negativa y perversa. A los seres humanos creo que nos queda grande. Ha llegado demasiado pronto, no hemos evolucionado tanto en el plano ético y, sin esa evolución, esta tecnología es muy peligrosa".

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Aunque ella usa todo tipo de herramientas tecnológicas para sus trabajos, anima en sus charlas a los más jóvenes a que sigan dibujando a mano, como hace ella para sus bocetos, que, posteriormente, procesa de forma digital.

A pesar de la deriva que está habiendo en este ámbito, sostiene que "afortunadamente, los medios más serios no quieren ilustraciones hechas con IA, porque son frías, no tienen humanidad".

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Por ello, cree que en este aspecto no puede hacer daño, pero sí ha sustituido a profesionales que se dedicaban a hacer fondos para animación o diseño de personajes, lo que le lleva a pronunciar que "podríamos vivir sin una parte de la IA generativa, que podría haberse centrado en la ciencia y no haberla abierto a todo, porque ha sido un error".

Con ganas de continuar la senda que ha abierto con 'Realidad cero', feliz de haber conocido hace unos meses a Chris Ware, que ha dicho de su obra que es "cautivadora, impresionante y preciosa", Ana Galvañ, gran defensora también del fanzine, ya le da vueltas a nuevas historias. EFE

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(Foto)