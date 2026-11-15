Addisu Gobena y Wede Kefale, dominio etíope en el medio maratón de Hong Kong

Guardar

Redacción deportes, 15 nov (EFE).- El etíope Addisu Gobena, con 1h01:35, y su compatriota Wede Kefale, con 1h09:31, lograron este domingo la victoria en el medio maratón de Hong Kong, ascendido este año a la categoría de plata de World Athletics.

Gobena, ganador este año del 'major' maratón de Sidney, estuvo acompañado en el podio por el también etíope Alayi Kasim (1h02:31), segundo; y el keniano Alex Lenalepisho (1h02:50), tercero.

PUBLICIDAD

El joven etíope de 22 años terminó séptimo en el Maratón de Londres en abril y tiene una mejor marca personal en medio maratón de 59:17 lograda en 2025, un registro al que no se pudo acercar en Hong Kong.

En la categoría femenina el triunfo fue para Wede Kefale, que llegó a la cita con una marca acreditada en la distancia de 1h05:21, con la que terminó tercera en su debut en el medio maratón de Copenhague hace un año. Desde entonces, la atleta de 26 años ha participado en otros cuatro medios maratones, todos este año, y estuvo cerca de su mejor marca personal con 1h05:54 en Cardiff el mes pasado.

PUBLICIDAD

Kefale paró el crono en Hong Kong en 1h09:01. A sólo ocho segundos la sudafricana Glenrose Xaba (1h09:09) y tercera fue la también etíope Fantu Worku (1h09:14).

Este año, la carrera, con diez mil participantes, debutó con la etiqueta plata de World Athletics convirtiéndose en el primer evento de Hong Kong en obtener una distinción que también tienen los medios maratones de Lisboa (Portugal), Guadalajara (México), Bangsaen (Tailandia) y Yangzhou (China). EFE

PUBLICIDAD