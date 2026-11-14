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'You Don’t Belong Here' , Giraldillo de Oro del Festival de Cine Europeo de Sevilla

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Sevilla, 14 nov (EFE).- 'You Don’t Belong Here', del director rumano Florin Şerban, ha sido reconocida con el Giraldillo de Oro a la mejor película en la 23ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, según se ha anunciado en el acto de lectura del palmarés celebrado este sábado en el Teatro Lope de Vega.

El jurado de la Sección Oficial, presidido por Howard A. Rodman, ha decidido otorgar el máximo galardón a este filme de factura exigente para el espectador, tanto por su tono, construido en largos planos secuencia, como por la aparente crudeza del relato.

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El Gran Premio del Jurado ha recaído en 'Casa en ruinas', del cineasta iraní Mohsen Gharaei, mientras el Premio Puerta América viaja a Suecia de la mano de 'Adult Supervision', escrita y dirigida por Alex Schulman y en la carrera a los Óscar a Mejor Película Internacional.

"Un contrato con el espectador que, una vez situado, podía dejarse llevar por una experiencia cinematográfica de alto interés". Así ha definido durante el festival Florin Şerban el filme que le hace merecedor del máximo galardón y con el que vuelve a la dirección después de unos años centrado en la escuela de cine que dirige.

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El jurado ha resaltado que 'You Don’t Belong Here' es "una exploración lúcida de la vida en la ciudad rumana de Resita, y un análisis de las consecuencias a largo plazo de la intolerancia".

La cinta ha recibido también el Premio a la Mejor Dirección Artística, que ha recaído en Bogdan Ionescu.

La austriaca 'Rose', dirigida por Markus Schleinzer, coescrita por el mismo director junto a Alexander Brom y protagonizada por Sandra Hüller, se ha hecho con una Mención Especial en la misma categoría.

El cineasta iraní Mohsen Gharaei ha obtenido el Gran Premio del Jurado por 'Casa en ruinas', mientras que el Premio a la Mejor Dirección ha recaído en el italiano Tomasso Landucci por 'Children Of The Monkey' por su sutileza y audacia.

La adaptación de la novela autobiográfica 'El director', de David Jiménez, a cargo de Alejandro Hernández y Michel Gaztambide, se ha hecho merecedora del Premio al Mejor Guion.

En cuanto a los galardones interpretativos, el Premio a la Mejor Actriz lo ha obtenido Melania Cruz por su trabajo en 'Tralovento', el primer filme de ficción de Eloy Domínguez Serén, que coescribió junto a Meritxell Colell.

Por su parte, el Premio al Mejor Actor ha sido compartido por Gustaf Skarsgård, Fares Fares y Linus Wahlgren, los tres protagonistas de 'Adult Supervision'.

El palmarés de la Sección Oficial se completa con el Premio a la Mejor Fotografía, con el que se pone el foco en Noé Bach y su trabajo en 'Elephants In The Fog'.

El jurado decidió también incluir una Mención a la Mejor Creatividad, que otorgó a 'Blaise', filme de animación dirigido por Dimitri Planchon y Jean-Paul Guigue.

En cuanto a los Cortometrajes de la Sección Oficial, el francés 'Fresh Cut' en la categoría de imagen real; y 'Gently' (de la checa Jamaica Kindlová) ha sido la ganadora en la categoría de Animación. EFE

lra/bfv/jdm

(Foto)

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