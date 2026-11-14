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Vinícius se refugia en Brasil

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Juan José Lahuerta

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- Vinícius Junior encontró lejos del Real Madrid el fútbol que parecía extraviado en los últimos meses. Cuestionado por su rendimiento, castigado con cuatro partidos de sanción en Liga y amenazado por la competencia en el equipo de Jose Mourinho, el atacante brasileño se refugió en su selección para reivindicarse con dos golazos ante Japón (3-2), una exhibición de talento que no evitó la derrota, pero sí recordó que todavía puede rescatar su mejor versión.

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Parece que Vinícius conserva recursos suficientes para refrescar la memoria de tiempos mejores. Sus números en el presente curso con el Real Madrid, un gol y tres asistencias en doce partidos oficiales, reflejan una temporada muy alejada de las expectativas. La competencia de Arda Güler y Diomande, cada vez más asentados en los planes de Mourinho, tampoco ayuda a recuperar su antiguo protagonismo.

A esa situación se añadió una sanción de cuatro partidos en Liga por su expulsión ante el Villarreal, después de agarrar del pelo a Nathan Saliba y protestar airadamente al árbitro. El castigo no le impidió participar en la Liga de Campeones, donde jugó frente a Roma, Leipzig y AEK, pero tampoco encontró respuestas. Cuatro encuentros europeos, ningún gol y ninguna asistencia.

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Mientras tanto, el Real Madrid encadenó victorias y Mourinho encontró soluciones sin Vinícius. La suspensión terminó en Mestalla y el brasileño regresará a la competición liguera con la necesidad de recuperar un sitio que ya no parece garantizado.

Con ese escenario, Brasil apareció como una oportunidad para reconciliarse con su fútbol. Aunque al principio tampoco encontró demasiados motivos para sonreír. Japón lo sometió a una vigilancia intensa, le negó los espacios y frustró sus intentos de desborde. Incluso protagonizó algún regate desafortunado, lejos de la versión más desequilibrante del atacante.

Pero Vinícius encontró una salida, cerca de la media hora, cuando Brasil estaba desbordado. Después de que Suzuki frustrara una ocasión de Estevao, recibió en las inmediaciones del área, se acomodó el balón y soltó un zapatazo formidable que se alojó en la escuadra. Brasil, sometida hasta entonces por Japón, encontró en su talento una esperanza.

Todavía guardaba otra genialidad. Con la selección brasileña volcada en el empate, a falta de un cuarto de hora para el final recibió cerca del vértice del área, encaró a Sugawara y lo superó con un movimiento hacia dentro. Desde lejos soltó un derechazo extraordinario que golpeó en la base del poste más alejado antes de terminar en la red.

Dos golpes de inspiración para rescatar a Ancelotti de una desventaja de dos goles. Sin embargo, la reivindicación individual terminó sin recompensa colectiva. Brasil acarició la victoria con un disparo de Endrick al poste, pero una pérdida de Marlon Gomes propició el gol de Sakamoto en el tiempo añadido.

Vinícius, de momento, a falta del segundo amistoso frente a Singapur, regresará a Madrid con dos golazos y la confianza que concede sentirse decisivo. La selección brasileña le ofreció el escenario para recuperar sensaciones y recordar que su talento continúa intacto. Ahora le toca convencer a Mourinho, porque encontrar refugio en Brasil es una historia y sacar del once a Diomande o Güler es otra. EFE

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