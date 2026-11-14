Tellado carga contra Sánchez y Gómez, "los Kirchner de España": "Les falta la pulsera de arresto, todo se andará"

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El secretario general del PP y número 1 de los populares por A Coruña al Congreso, Miguel Tellado, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, que "se han convertido en los Kirchner de España". "Les falta, eso sí, la pulsera del arresto domiciliario; pero, cuidado, que todo se andará", afirma.

En un mitin en el Multiusos Fontes do Sar, en Santiago, con "llenazo absoluto", Tellado ha censurado que al PSOE "su basura les devora" y "están tan desesperados que han tenido que sacar a Begoña Gómez a los mítines", quien va a "sentar cátedra", en lo que tilda de "panegírico digno de otras latitudes".

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Antes de la intervención del candidato del PP a presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado ha dicho que los mítines de Begoña Gómez suponen un "arrebato de coherencia" porque "nadie mejor para representar al PSOE que una procesada por dos delitos de corrupción".

En un discurso íntegramente en castellano, el número 1 del PP por A Coruña ha vaticinado que la de Feijóo va a ser "la victoria de todo un país frente a Pedro Sánchez", pues considera que estas son unas elecciones que "cambian un país".

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Augura que quedan 15 días para "desterrar la corrupción", "la negligencia", "la delincuencia" y "las cloacas". Y lo contrasta con la "experiencia y gestión" de Feijóo, "un hombre bueno, una persona responsable y decente".

Asimismo, ha comparado a un Sánchez que "vive bunkerizado en Moncloa", y que no acudió al funeral de las víctimas del siniestro ferroviario de Urda, con un Feijóo que sí asistió, "haciéndote cargo del dolor de todo un país".

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Igualmente, Miguel Tellado opina que "Sánchez es un perdedor", mientras que Feijóo "lo ha ganado todo siempre que se ha presentado a unas elecciones". "¿Sabe qué, señor Sánchez? Que sí, que Feijóo no fue presidente porque no quiso serlo a cualquier precio en el año 2023. Efectivamente, no fue presidente porque no quiso serlo a cualquier precio, porque tuvo principios, tuvo palabra y tuvo firmeza", sentencia.

(HABRÁ FOTOS PROFESIONALES)