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SiPE denuncia que un grupo de violentos ha impedido "por la fuerza" un acto del PP en Hernani

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El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SiPE) ha denunciado que un grupo de "unos 200 violentos", algunos de ellos "encapuchados", ha impedido "por la fuerza" un acto informativo del PP en la Parte Vieja de Hernani (Guipúzcoa) y ha exigido "responsabilidades" por un dispositivo "insuficiente" de la policía autonómica vasca.

En un comunicado, desde el SiPE han informado de que "lo ocurrido es una auténtica vergüenza democrática y vuelve a poner de manifiesto las graves deficiencias de planificación y previsión que arrastra la Ertzaintza".

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Según ha indicado, "un grupo de violentos ha lanzado cohetes, huevos y botellas contra los participantes, ha intentado agredirlos y ha conseguido impedir que una formación política desarrollase una actividad pública".

A juicio de SiPE esto ha sido posible por "un dispositivo policial inicial de únicamente cuatro patrullas para hacer frente a unas 200 personas, algunas de ellas encapuchadas y con una actitud claramente intimidatoria". "Cuatro patrullas cuyos integrantes, según la información recibida, ni siquiera disponían de chalecos antitrauma y tuvieron que afrontar los incidentes con medios manifiestamente insuficientes", han lamentado desde el sindicato.

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Además, ha aseverado que "ante el aumento de la tensión y el lanzamiento de objetos, los agentes tuvieron que solicitar refuerzos, que finalmente llegaron desde Donostia, Tolosa y Errenteria", de forma que, "una vez más, se ha demostrado que la capacidad de respuesta inicial no estaba dimensionada para afrontar una situación de estas características". "Los violentos imponen su ley y los demócratas tienen que salir escoltados", ha denunciado SiPE.

A su juicio, que "en pleno 2026 haya representantes políticos que necesiten ser evacuados por la Policía para evitar una agresión mientras intentan instalar una simple carpa informativa es un síntoma gravísimo de deterioro de la convivencia democrática".

El sindicato ha condenado "sin paliativos estos comportamientos" y ha señalado que "ningún grupo de radicales puede decidir mediante amenazas, coacciones o agresiones quién tiene derecho a expresarse y quién no". "Lo sucedido en Hernani no puede normalizarse ni despacharse como un incidente más", ha zanjado.

Para SiPE el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, "tiene que asumir su responsabilidad" y, por ello, han pedido su "dimisión inmediata", porque su gestión "no está ofreciendo respuestas eficaces a los problemas reales de la Ertzaintza, ni garantizando las condiciones necesarias para que los profesionales puedan desempeñar su trabajo con seguridad".

Asimismo, el sindicato exigimos al lehendakari, Imanol Pradales, que "deje de mirar hacia otro lado y asuma la responsabilidad política que le corresponde" y ha pedido "una investigación inmediata sobre la planificación del dispositivo policial desplegado en Hernani, explicaciones sobre la evaluación previa de riesgos y la información de la que disponían los responsables policiales y que se aclaren los motivos por los que únicamente se desplegaron inicialmente cuatro patrullas".

También ha reclamado que "se determine por qué los agentes carecían de equipos antitrauma y de medios adecuados para afrontar los incidentes y que se depuren las responsabilidades correspondientes y se adopten medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse".

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EuropaPress

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