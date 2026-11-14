Sémper (PP) dice que PNV es "un subalterno del sanchismo incapaz de resolver los problemas de los vascos"

Guardar

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha dicho que "hay motivos para el enfado" ante un Gobierno de España que "no respeta a los ciudadanos y los trata como idiotas" y ha asegurado que el PNV se ha convertido en "un subalterno del sanchismo" y es "incapaz de resolver los problemas de los vascos" y de "defender en Madrid nada positivo para Euskadi".

Sémper ha participado este sábado en un acto electoral en Barakaldo (Bizkaia), donde ha estado acompañado por la candidata por Bizkaia al Congreso de los Diputados, Esther Martínez, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, y la presidenta del PP de Vizcaya, Amaya Fernández.

PUBLICIDAD

En su intervención, Borja Sémper ha criticado el "discurso del miedo" del PNV advirtiendo del "hipotético retroceso que puede experimentar Euskadi si gobierna el Partido Popular" y de "las siete plagas que pueden caer sobre Euskadi si hay un cambio de gobierno en España".

En esa línea, ha censurado al PNV que "nos habla de competencias pero no de su incompetencia de gestión" y ha advertido a los jeltzales que "ya está bien de jugar con el miedo a las pensiones", que "están garantizadas, como siempre ha hecho el PP cuando ha tenido la oportunidad de gobernar".

PUBLICIDAD

"Y no porque el PP sea un partido especialmente generoso, sino porque son los cotizantes con su generosidad los que han contribuido a nuestra sociedad y lo mínimo que debe exigir cualquier responsable o que debe garantizar cualquier responsable político es que esas pensiones se vean garantizadas", ha remarcado.

Además, ha asegurado que el PP va a garantizar "no solo las pensiones de los pensionistas actuales, sino también que los más jóvenes puedan tener la oportunidad de tener un sistema público de pensiones digno" y "a la altura" de su "esfuerzo profesional".

PUBLICIDAD

Por otro lado, ha considerado "verdaderamente insoportable la política nacional y un poder", en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez, que "nos habla de los problemas del poder en lugar de hablar de los problemas de los ciudadanos y que ha diluido la importancia de separar la verdad y la mentira" porque "todo se maquilla en un continuo trampantojo para no hablar de los problemas reales de los ciudadanos y para no dar cuenta también de su incapacidad de gestión".

Por ello, ha asegurado que "hay motivos para el enfado" y, por eso, "el cambio es necesario". "Necesitamos que la política vuelva a hablar de las necesidades reales de los ciudadanos", ha mantenido, para asegurar que el PP, "además de tener proyecto concreto para resolver los problemas de los ciudadanos", tiene al frente "a alguien que sabe gobernar, Alberto Núñez Feijóo".

PUBLICIDAD

El PP propone, según ha destacado, que España "vuelva a funcionar, tener un presidente del gobierno que gobierne para todos, para los que le han votado y para los que no y tener ministros que se ocupen de ejercer sus competencias".

También ha dicho que España "necesita muy buena gestión", pero también "recuperar el prestigio en el ejercicio de la política", al tiempo que ha denunciado que el Gobierno actual "no respeta a los ciudadanos y los trata como idiotas".

PUBLICIDAD

Sémper ha dicho que "bienvenidos sean" quienes van a votar al PP porque "hay mucha gente enfadada por lo mal que lo ha hecho el sanchismo" y ha añadido que quieren también recibir el voto de "gente con ilusión" porque "nosotros no vamos a gobernar para tomar la revancha contra nadie", sino que "queremos mirar al futuro y convocar a los ciudadanos, a los vascos y al conjunto de los españoles, a un proyecto común y compartido de país".

Tras lamentar "la corrupción insoportable que ha colonizado y que ha manchado la conversación pública en España a lo largo de estos últimos años", ha señalado que "hay mucho socialista que hoy buscan una salida y nosotros se la ofrecemos".

PUBLICIDAD

Asimismo, ha pedido el voto a "todos aquellos que en el pasado confiaron en el PNV pensando que era el partido que podía traer lo mejor para Euskadi" pero que hoy ven que se ha convertido en "un subalterno del sanchismo" y en un partido "incapaz de responder a los problemas materiales que tienen los vascos y de defender en Madrid nada positivo para Euskadi".

Borja Sémper ha pedido "una oportunidad para cambiar el rumbo del país y de la política española y para ayudar a que España le vaya mejor y vuelva a funcionar".

PUBLICIDAD

PROYECTO REFORMISTA

Por su parte, Esther Martínez, ha defendido el "gran proyecto reformista" que presenta al PP "abierto a todos, porque por encima de la discrepancia que puede haber en política, siempre tiene que haber espacio para el acuerdo".

PUBLICIDAD

Martínez, que ha destacado el compromiso de los populares para "expulsar inmediatamente" a los inmigrantes que "vengan a delinquir", ha afirmado que, en Euskadi, el "tándem PNV-PSOE llevan la brújula averiada" y el PNV "ha quedado para ser la coartada a todos los desmanes que Sánchez ha planteado y que también nos afectan" en Euskadi.

"Quién ha visto y quién ve ahora el PNV, de costaleros de Sánchez, que llegó levantando un muro para fracturar a la sociedad española", ha denunciado, para afirmar que "ese muro, con el que tratan de ocultar toda la corrupción del Gobierno del PSOE es el que tenemos que derribar el próximo día 29" para "construir un futuro mejor para todos".

Martínez ha asegurado que "nadie va a gestionar mejor los intereses de todos que Alberto Núñez Feijóo, que ha dedicado su vida al servicio público y es ese servidor público que no viene a servirse de España sino a servir a España".

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que el PNV es "un socio rehén" del PSOE y, aunque "siempre ha querido hacer creer que era un partido flexible, que pactaba con izquierda y con derecha, que se entendía con todos", cuando ha estado en minoría en sus gobiernos "siempre ha pactado con la izquierda" y "siempre ha dado poder al Partido Socialista".

El PNV, ha insistido, "con quien se entiende siempre es con la izquierda" y "hoy todo el mundo sabe ya, en el País Vasco, que si vota al PNV se está votando a Sánchez, ya no hay dudas". Además, ha criticado que el PNV "mete siempre el criterio ideológico por encima del servicio público y es "un bloque de contención, porque se ha medido dentro del muro que ha construido junto con Pedro Sánchez".

Además, ha asegurado que "Bildu y el PNV son intermediarios" del PSOE porque sus votos "van a Pedro Sánchez", lo cual "deja todo el espacio de centro derecha a favor del PP, a todos aquellos que creen que hay que hacer una política de seguridad seria frente a los delincuentes, una política de vivienda de verdad que no sea distribuir la miseria, una sanidad que esté pensada desde el servicio público y no desde la ideología y una fiscalidad que aliente la inversión y la generación de riqueza".

"JUEGO SUCIO"

Por su parte, Amaya Fernández ha dicho que, de la campaña electoral, le preocupa "especialmente, el juego sucio para meter a los pensionistas, a quienes cobran una pensión, en la batalla política electoral", cuando, "en estos momentos, que los jubilados y pensionistas esperan de todos nosotros es que les demos tranquilidad, seguridad y una pensión digna a quienes llevan toda su vida trabajando".

Por ello, ha criticado al Partido Socialista por "intentar sembrar incertidumbre en los corazones de los jubilados y pensionistas de Euskadi", ha exigido "sacar a los pensionistas del juego político" y ha destacado el compromiso del candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, con "un sistema público de pensiones viable a futuro".

Fernández ha llamado a sacar el 29 de noviembre el "orgullo patrio" y ha asegurado que el PP es "el único voto útil" y "no hay caminos intermedios para que el cambio que es necesario sea posible".