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Sánchez reivindica "la buena política" frente a "la mala educación", la "involución" y la "motosierra" de PP y Vox

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El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha reivindicado este sábado "la buena política" que han llevado adelante los socialistas en los últimos ocho años frente a "la mala educación" que considera que practican el PP y Vox, y ha llamado a llenar las urnas el próximo 29 de noviembre para frenar la "involución" y la "motosierra" que, a su juicio, representan ambos partidos.

Así lo ha proclamado durante el mitin que ha ofrecido en Palma de Mallorca junto a la actual presidenta del Congreso y cabeza de lista del PSOE por Baleares, Francina Armengol, en un recinto volcado con su líder, al que han dedicado un cartel con la leyenda 'La Peter lo peta' que el propio candidato ha mostrado orgulloso a los asistentes.

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Ataviado como viene siendo habitual con la camiseta con el lema del PSOE para estos comicios 'La Fuerza de la Gente' (aunque en mallorquín), Sánchez ha comenzado su discurso contrastando "la buena política" de su partido frente a la "mala educación" de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a los que ha acusado de tratar de "imponer" el "insulto", el "ruido" y la "falta de argumentos" a aquellos que, como el PSOE, planteaban soluciones a los problemas.

CRÍTICAS A AYUSO

Para Sánchez, "la buena política" es proponer soluciones, subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), revalorizar las pensiones o apostar por una reforma laboral que ha propiciado que actualmente haya 22,6 millones de afiliados a las Seguridad Social, mientras que "la mala educación" es "llamar cáncer a las bajas laborales, como hace Feijóo", verle junto a Abascal asegurar que van a revisar las políticas de género por ser un gasto "superfluo" o llamar "basura" a los sindicatos, como hizo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

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"La buena política da sus frutos y la mala educación se la dejamos a aquéllos que dicen 'me gusta la fruta'", ha resumido Sánchez --de nuevo en alusión velada a Ayuso--, quien ha clamado por una participación del 75% el próximo día 29 para que los socialistas puedan alcanzar una mayoría absoluta que permita frenar lo que representan Feijóo y Abascal, es decir, la "involución" y la "motosierra".

"Representan los mismos insultos, las mismas mentiras, los mismos recortes que la familia a la que pertenecen, que es la internacional ultraderechista liderada por Trump, Milei, Bolsonaro, Le Pen, Meloni y Orban", ha denunciado el líder socialista, antes de preguntar a los suyos si quieren para España lo que no quieran para el mundo".

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))

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