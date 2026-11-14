PP pide a la Ertzaintza que "garantice" su seguridad tras incidentes en un acto del partido en Hernani

El cabeza de lista del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, ha pedido a la Ertzaintza que "garantice" la seguridad de los integrantes de su partido tras los incidentes registrados este sábado por la mañana en un acto informativo de los 'populares' en la localidad guipuzcoana de Hernani.
Echeverría ha denunciado que "una caterva de proetarras" ha "agredido" a base de "petardos, huevos y pedradas" a él y los miembros de su partido que iban a llevar a cabo un acto electoral del PP en el paseo Ezkiaga de Hernani.
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Frente a estos hechos ha censurado que esa es "la violencia" que sufren "por ser del PP en el País Vasco" y ha exigido a la Ertzaintza "que garantice nuestra seguridad".
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