PP de Madrid llama a "votar en masa" a Feijóo frente al Gobierno "infame" que lidera "un showman"

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El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha llamado este sábado a "votar en masa" al candidato 'popular', Alberto Núñez Feijóo, frente al Gobierno "infame" que lidera "un showman" en alusión a Pedro Sánchez.

Así lo ha trasladado en un mitin en la localidad de Villaviciosa de Odón, donde el 'número dos' del PP de Madrid ha señalado que "la única manera de echar" a Sánchez de La Moncloa es "votando en masa a Feijóo". "Por fin tenemos la oportunidad de echar a Sánchez, por fin podemos devolver el ninguneo y el maltrato que hemos sufrido los madrileños de la forma más democráticamente posible: votando", ha expresado.

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En esta línea, ha criticado que Sánchez diga que Feijóo "está triste", algo que considera que el estado de ánimo "normal después de la muerte de 69 personas" en el accidente de Urda. "Pero él ya ha vuelto a los bailes y las listas de Spotify, ya no tiene ni una palabra para las víctimas", ha reprochado.

Considera que no va a ser este Gobierno "infame" el que va a solucionar el problema de la inmigración, ni la vivienda o la corrupción porque "han imputado hasta al chófer". "De momento los únicos que no están imputados del Peugeot son Sánchez y la rueda de repuesto", ha apostillado.

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Serrano ha subrayado que si no gobierna ahora el PP "está en peligro" lo que se conoce de España y la democracia. "Dan igual los parques o los colegios, porque lo que no tendremos es un país democrático porque Sánchez lo está cambiando por la puerta de atrás y lo quieren consolidar si consiguen gobernar tras el 29N", ha enfatizado.