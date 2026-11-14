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Nogueras (Junts) saca pecho de la ley de multirreincidencia: "Quién la hace, la paga"

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La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha sacado pecho este sábado de haber impulsado y presionado para que en esta legislatura se aprobara la ley de multirreincidencia: "Quién la hace la paga, y me da igual de dónde vengan".

"Las leyes de Catalunya, para cumplirlas. Y la seguridad es un derecho al que tiene derecho todo el mundo", ha dicho en un mitin en Manresa (Barcelona) ante más de un centenar de militantes y simpatizantes, en el que también han participado el cabeza de lista al Senado por Barcelona, Josep Maria Vila d'Abadal, y el alcaldable de la ciudad, Ramon Bacardit.

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Según Nogueras, la ley de multirreincidencia es mérito de Junts y no del PSOE de Pedro Sánchez, del PP, de ERC, ni de los Comuns, además de reprochar que estos últimos votaran en contra.

Ha apuntado que era una norma que reclamaban comerciantes, policías y vecinos y ha añadido que incluso la pedían alcaldes de PSC y ERC, y que "Junts ha hecho el trabajo".

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Tras reivindicar otros logros de esta legislatura, ha aprovechado para criticar que los socialistas apoyaran a la "gentuza" del PP cuando el entonces Gobierno liderado por el popular Mariano Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución en Cataluña tras el 1-O.

CRÍTICAS A ILLA

"Así que leccioncitas de frenar a la derecha, ninguna. La gente de Junts tenemos memoria, señor Illa", ha dicho Nogueras sobre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y ha subrayado que Junts es la única formación de obediencia estrictamente catalana que se presenta a las generales.

Por ello, ha dicho que, pese a que no la entrevisten youtubers como Jordi Wild, como sí ha hecho con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau, ninguno ha podido explicar "ninguna cosa que haya hecho" para que los ciudadanos vivan un poco mejor.

INVERSIÓN

También ha reiterado la necesidad de que el dinero de los catalanes se quede en Cataluña, después que los últimos datos de inversión por parte del Gobierno revelaran que se han destinado 162 euros por catalán, 452 por madrileño y 590 por cada ciudadanos de Murcia, según ella.

"Espero que todos los que nos escucháis, expliquéis qué pasa con su dinero. Y es que ese dinero se queda en Madrid y no vuelve", ha lamentado.

MANRESA

Bacardit, como alcaldable de Junts, ha advertido de que la ciudad sufre una degradación progresiva en los últimos años a nivel social y económico, con "calles sucias, edificios dejados, persianas bajadas y demasiada gente con la cabeza mirando hacia abajo.

"¡Esto lo tenemos que levantar!", ha reclamado, y ha celebrado que presionaran para aprobar la ley de multirreincidencia, ya que cree que la multirreincidenicia ha sido y aún es un problema en el municipio.

También ha deseado que, en caso de que Junts vuelva a ser decisivo en la próxima legislatura, trabajen para poder sacar adelante la ley contra las ocupaciones.

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EuropaPress

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