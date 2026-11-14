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Nogueras (Junts) defiende el derecho a la seguridad: "Las leyes están para cumplirlas"

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Barcelona, 14 nov (EFE).- La candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, ha defendido este sábado en Manresa (Barcelona) que la seguridad es "un derecho que tiene todo el mundo" y que las "leyes están para cumplirlas": "Quien la hace la paga, me da igual de donde venga".

Lo ha dicho en un mitin en el centro histórico de la ciudad, en el que también han participado el candidato al Senado por esta circunscripción, Josep Maria d'Abadal, el alcaldable por Manresa, Ramon Bacardit, y el número 10 por Barcelona, Josep Gili.

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Nogueras ha sacado pecho de las medidas impulsadas por Junts en el Congreso para que las calles sean "más seguras" y, en particular, la ley contra la multirreincidencia: "No lo han hecho Sánchez, Feijóo, Colau ni ERC, que de hecho ni la votaron a favor".

La candidata ha lamentado no haber podido explicar estas medidas y otras -por ejemplo, en materia de fiscalidad para los autónomos y las pequeñas y medianas empresas- en el pódcast del youtuber Jordi Wild, quien es de Manresa.

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"Le diría a Jordi Wild que ninguna de las personas que ha entrevistado le puede explicar una sola cosa que hayan hecho que hoy los ciudadanos vivan un poco mejor", ha asegurado.

Nogueras ha mantenido que estas elecciones van "principalmente de poner Cataluña en el centro", pero también de "impedir la coalición de PP y Vox", como ha asegurado que Junts ya hizo en 2023.

El candidato de Junts al Senado Josep Maria d'Abadal ha cargado en su intervención contra la alianza de ERC con Podemos en Cataluña: "¿Cómo puede ser que nuestra ERC, la del presidente Macià, quiera ir con España? El presidente Macià se levanta, coge el ejército que dejó al otro lado, viene para aquí y los mata a todos inmediatamente, no queda ni uno".

D'Abadal ha defendido que únicamente su formación se "atreve a ir a Madrid" a defender a los catalanes: "Solo queda una fuerza política heredera de lo que somos nosotros: la gente de Manresa, Vic y del interior de Cataluña".

El candidato ha lamentado que ERC vaya ahora con "los españoles" que votaron en contra de la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat que Junts pactó con el PSOE, y que tumbaron Podemos, Vox y el PP. EFE

(foto) (vídeo)

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