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María José Mariscal, una secretaria obligada que halló "la vida" como actriz al jubilarse

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Fermín Cabanillas

Huelva, 14 nov (EFE).- La compinche de Jesús Carroza en ‘Golpes’ y la amiga de Kiti Mánver en ‘Mamacruz’ son la misma persona, pero, aunque parezca lo contrario, la actriz onubense María José Mariscal lleva solo cinco años apareciendo en cine, tras pasar toda su vida en una oficina, lo que le ha dado una pensión, pero actuar le da “la vida”.

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Lo ha explicado a EFE en Huelva, la ciudad en la que nació hace 65 años, donde su padre no le permitió perseguir su sueño de actuar para labrarse una profesión que consideraba más estable, de modo que hizo un curso de secretariado y trabajó durante casi 33 años en una multinacional de carga y descarga de barcos.

María José tenía ocho años y casi 600 pulsaciones por minuto en la máquina de escribir, por lo que el escenario y las cámaras se fueron alejando de ella conforme se acercaba cada día a su mesa de oficina, pero ya jubilada decidió ponerse en manos de una agencia de representación, ‘Lis Talent’, y su vida ha cambiado radicalmente.

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“Mi padre no quiso que fuese actriz porque en aquella época no estaba al alcance de cualquiera irse a Madrid, y, sobre todo, porque le daba terror que yo me fuera de casa”, recuerda, por lo que siempre que podía intentó hacer pequeños papeles, “en teatro, con una profesora chilena, con la que hice dos o tres obras”, hasta que en 2022 le llegó la oportunidad de su vida: rodar ‘Mamacruz’.

Para llegar a estar en escena con Kiti Mánver se presentó al casting de la película, y 15 días después la llamaron para decirle que la habían escogido para el papel. “Imagínate la alegría”, espeta, porque por fin llegaba su gran oportunidad, para hacer algo que le da “la vida, que es algo fundamental, que alimenta”.

Así que se puede decir que empezó tarde, con papeles secundarios, “pero con una suerte enorme”, con un paralelismo que es difícil no hacer con la actriz sevillana María Galiana, que rodó su primer gran papel en 1998, en ‘Solas’, cuando ya tenía 63 años. “He trabajado con los mejores, con Kiti Mánver, con Jesús Carroza, con Luis Tosar, Karra Elejalde o Vincent Pérez”, dice Mariscal.

María José Mariscal no guarda rencor, ni mucho menos, a su padre por no permitirle ser actriz desde su juventud, y asegura que él “habría sido un gran actor”, y, de hecho, fue clave para que ella tuviese “la cosilla del cine”, pero “era un padre sobreprotector”, con lo que tuvo que esperar a que terminase su vida de oficinista para comenzar la de actriz.

Un cambio que, asegura, tiene el apoyo de toda la gente que le rodea, con datos como el lleno en el Gran Teatro de Huelva cuando se proyectó ‘Golpes’, “un jueves por la noche, cuando al día siguiente hay que trabajar, pero el cine estaba lleno de amigos”, y se refiere al director de esa película, Rafael Cobos, como “una maravilla de hombre”.

Ahora, con la energía que le da estar haciendo lo que de verdad le gusta, se prepara para rodar con Penélope Cruz a las órdenes de Juan Diego Botto desde el 1 de diciembre, y da gracias a la vida por cumplir su sueño de siempre, precisamente cuando tiene la madurez suficiente para disfrutarlo plenamente. EFE

fcs/vg/oli

(Foto) (Vídeo)

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