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Mañueco reivindica a Feijóo como la "solución de futuro" para que "España vuelva a funcionar"

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El presidente del PP y la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, como la "solución de futuro" para que "España vuelva a funcionar" tras la "nefasta gestión" de Pedro Sánchez.

En un acto de campaña en El Espinar (Segovia), Fernández Mañueco ha subrayado que esta campaña es "una de las más decisivas de los últimos años", un "momento crucial" porque se decide el futuro de España con la oportunidad de un "cambio necesario".

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"Hay que poner punto final a un gobierno nefasto, al peor gobierno de la democracia, que tiene una infame hoja de servicios y escándalos diarios", ha clamado al respecto, para situar a Feijóo como la alternativa para que España tenga un gobierno que transmita "seguridad": "Feijóo va a dar confianza, sabe cuál es el rumbo que tiene que tomar el gobierno de nuestro país para que España vuelva a funcionar".

En este sentido, ha detallado que "que España vuelva a funcionar" significa garantizar la seguridad ferroviaria, facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, ofrecer una educación de calidad y una buena atención sanitaria "sin huelgas de médicos" generadas por una ministra de Sanidad "incompetente e inútil", ha dicho en referencia a Mónica García.

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Igualmente, ha señalado que "que España vuelva a funcionar" es defender la Política Agraria Común y ayudar a agricultores y ganaderos a modernizar sus explotaciones y competir en igualdad de condiciones, así como bajar los impuestos para aliviar a las familias ante la subida de los precios.

Asimismo, Fernández Mañueco ha defendido el cambio con este objetivo tras ocho años de "mala gestión" por parte de Sánchez y ha apuntado a Óscar Puente y Ana Redondo, a quienes ha señalado como representantes de Castilla y León en el Gobierno de España, como "el mejor ejemplo" de esa "nefasta gestión". El líder del PP ha recordado que ambos siguen encabezando la papeleta del PSOE por Valladolid, al tiempo que ha apuntado a los fallos de las pulseras antimaltrato y los accidentes ferroviarios, con consecuencias de esa "mala gestión".

En relación con la provincia de Segovia, el presidente del PP de la Comunidad ha reprochado al Gobierno de Sánchez su actuación respecto a la travesía de San Rafael, la presa del Tejo y los peajes, asuntos que ha citado para cuestionar lo que ofrece el PSOE a la ciudad y a la provincia.

Por todo ello, ha llamado a los militantes del PP a promover el "cambio" para "recuperar la buena gestión" de la mano de Feijóo: "Ahora tenemos que demostrar nuestro empuje y tenemos que tener bien claro que aquí no hay nada hecho".

"La única encuesta que vale es la del 29 de noviembre, cuando se abren las urnas", ha agregado, al tiempo que ha avisado de que estos comicios sirven también para "sentar las bases para seguir ganando en las elecciones municipales". "Igual que España necesita a Feijóo de presidente de Gobierno, en cada uno de vuestros ayuntamientos necesitan hombres y mujeres del PP en el gobierno", ha concluido.

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