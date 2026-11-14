La crisis aérea en EE.UU. ha provocado siete cancelaciones de vuelos en España

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(Actualiza la EC6041 con nuevos vuelos cancelados)

Madrid, 14 nov (EFE).- La crisis aérea de este viernes en Estados Unidos, donde ayer se suspendieron todos los despegues durante cuatro horas, ha provocado siete cancelaciones de vuelos con origen o destino en España, han informado a EFE fuentes de Aena, que añaden que se registran también algunos retrasos.

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Para este sábado Aena tiene programados 5.663 vuelos en todos los aeropuertos en España. De las 58 conexiones con Estados Unidos (41 en el aeropuerto de Madrid-Barajas y 22 en Barcelona-El Prat) 16 ya han despegado y siete han sido canceladas.

Aena avanza que se esperan demoras en los vuelos restantes hacia o desde Estados Unidos.

En concreto, Iberia tuvo que cancelar un Chicago-Madrid por las dificultades de hacer el servicio en tierra en ese aeropuerto, según fuentes de la compañía.

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Se canceló igualmente el enlace de la aerolínea norteamericana Delta entre Madrid y Atlanta y su correspondiente vuelta.

La también norteamericana United Airlines canceló un vuelo Chicago-Barclona, que debía aterrizar en torno a las 12:00 del mediodía de hoy, y su vuelta, con salida desde la capital catalana en torno a las 14:00 horas.

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American Airlines ha suspendido un vuelo que debía aterrizar en Madrid procedente de Chicago y la vuelta.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó en la noche de ayer la suspensión nacional de despegues, que paralizó durante cuatro horas las salidas en los aeropuertos del país debido a una interrupción en las comunicaciones, aunque las operaciones aéreas tardarán en volver a la normalidad.

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La Administración de Donald Trump atribuyó el incidente, que provocó miles de retrasos aéreos, a una caída del sistema de comunicaciones y descartó que se debiera a un ataque terrorista contra Estados Unidos.EFE