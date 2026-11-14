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La atención primaria de Cataluña incorpora IA para detectar la retinopatía diabética

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Barcelona, 14 nov (EFE).- La Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha impulsado el despliegue de una solución de inteligencia artificial (IA) que da apoyo a los profesionales de la atención primaria en Cataluña para la identificación de la retinopatía diabética, la primera causa de ceguera en adultos en el mundo.

La herramienta analiza ya de forma automática una de cada tres retinografías que se realizan en los centros participantes en el proyecto piloto del sistema de salud de Cataluña, con el objetivo de mejorar la detección precoz de esta complicación de la diabetes, según ha informado el Govern este sábado en un comunicado.

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La iniciativa, enmarcada en el Programa Salut/IA, evalúa las imágenes para clasificar a los pacientes según su nivel de riesgo, facilitar la toma de decisiones clínicas, acortar los plazos de cribado y agilizar la derivación al servicio de oftalmología si se detectan indicios de patología.

Desde su puesta en marcha el pasado mes de julio, el plan piloto ha permitido analizar 549 retinografías de 543 pacientes en cuatro equipos de Cataluña Central (EAP Vic Sud), Barcelona Ciudad (EAP Guineueta y CAPSBE) y Camp de Tarragona (EAP Jaume I).

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El despliegue ha ganado impulso especialmente en el último mes, en el que se han procesado 300 imágenes con esta tecnología -un 78 % más que en el periodo anterior-, lo que representa el 33 % de las 902 retinografías realizadas por estos centros con un tiempo medio de respuesta de solo once minutos.

El proyecto, coordinado por AQuAS con la colaboración del CatSalut, el Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), la Fundación TIC Salut i Social y los equipos asistenciales, prevé extender la formación y el uso de la herramienta a la totalidad de la atención primaria catalana antes de que finalice el año 2027, gracias a la financiación de los fondos europeos Next Generation. EFE

dic/ml

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