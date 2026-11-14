Jon Echeverría exige que la Ertzaintza ponga los medios para que el PP pueda hacer campaña

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San Sebastián, 14 nov (EFE).- El candidato del PP al Congreso por Gipuzkoa Jon Echeverría ha exigido que la Ertzaintza ponga todos los medios para que su partido pueda hacer campaña con normalidad en el País Vasco después de haber tenido que suspender este sábado un acto en Hernani (Gipuzkoa) por el lanzamiento de botellas, petardos y huevos.

Echeverrría ha hecho estas declaraciones a los periodistas en San Sebastián, donde ha exigido "responsabilidades" al consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, por no prevenir esta "violencia".

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"Los proetarras han vuelto a agredirnos hoy y solo es el segundo día de campaña", ha denunciado Echeverría, quien ha explicado que "nada más bajar del coche" en Hernani los miembros del PP han sido atacados con el lanzamientos de objetos por parte de un grupo de unas 200 personas.

Ha indicado que sus compañeros, que solo pretendían instalar una carpa electoral, han tenido que abandonar la localidad guipuzcoana escoltados por agentes de la Policía vasca.

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Pese a todo, ha asegurado que el PP va a seguir haciendo campaña sin renunciar a recorrer toda Gipuzkoa, aunque el calendario previsto puede verse modificado tras estos hechos.

La agresión que ha sufrido este sábado Echeverría ha sido rechazada por diferentes representantes políticos e institucionales como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y el lehendakari, Imanol Pradales.

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El PNV, por su parte, ha hecho público un mensaje en las redes sociales en el que "condena rotundamente lo sucedido" y advierte de que este tipo de actitudes no tienen cabida en la sociedad. EFE

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