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Jaime de los Santos (PP) exige a Morant que pida perdón por "insultar y dividir" para "tapar escándalos del 'sanchismo'"

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El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha exigido a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que pida "perdón" o "abandone" el Gobierno por su "permanente estrategia de insultos, descalificaciones y ataques a quienes no piensan como ella".

Así lo ha expresado de los Santos, en Castellón, junto con la presidenta del PP provincial, Marta Barrachina, la presidenta del PP de Castellón ciudad, Begoña Carrasco, y la número uno al Congreso por citada provincia, Elena Albalat, un días después de que Morant llamara al alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz, "pecho paloma", un hecho que han afeado y condenado diferentes cargos del PPCV.

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"Es la misma ministra que se atrevió a comparar a Alberto Núñez Feijóo con Hitler y que ahora vuelve a faltar al respeto a compañeros como Pablo Ruz. Señora Morant, pida perdón o váyase. Si se marcha, saldrán beneficiados todos los españoles y, especialmente, los ciudadanos de esta Comunitat Valenciana", ha afirmado.

Según ha indicado el PP en un comunicado, de los Santos ha denunciado que el PSOE pretende "apropiarse" de las políticas de igualdad mientras su trayectoria "demuestra todo lo contrario". "Llevamos casi nueve años de políticas de pancarta, camisetas moradas y nada más".

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En este sentido, ha recordado los fallos de las pulseras antimaltrato, "que han dejado a miles de mujeres en una situación de desprotección", y ha reclamado una auditoría sobre su funcionamiento y la gestión de los recursos destinados a estos dispositivos. "¿De qué sirve tener un Ministerio de Igualdad si sus responsables han dejado desprotegidas a las mujeres?", se ha preguntado.

Frente a la propaganda socialista, el dirigente 'popular' ha defendido una agenda de igualdad basada en medidas concretas: reforzar la protección de las víctimas de violencia machista desde el Ministerio del Interior, garantizar la educación gratuita de 0 a 3 años en toda España, impulsar dos años de tarifa cero para las autónomas que sean madres y facilitar la conciliación.

"El feminismo de verdad es el que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, no el que utiliza a las mujeres como herramienta de confrontación política", ha señalado.

Asimismo, ha denunciado los intentos del PSOE de "dividir" al colectivo LGTBI en función de su ideología. "Soy gay, soy del Partido Popular y estoy orgulloso de ambas cosas. No hay gays buenos o malos según lo que piensen o lo que voten. La democracia la hemos construido hombres y mujeres libres, no Diana Morant ni Pedro Sánchez ni el Partido Socialista", ha remarcado de los Santos, que ha reivindicado el compromiso del PP contra la LGTBIfobia y ha criticado que los socialistas pretendan decidir quién tiene legitimidad para defender los derechos y libertades.

El vicesecretario de Educación e Igualdad también ha cuestionado la autoridad moral del PSOE para dar lecciones de feminismo mientras siguen acumulándose los escándalos que afectan a dirigentes socialistas. Ha aludido a los casos de José Luis Ábalos y el Tito Berni y ha reprochado a los socialistas que hayan convertido la igualdad en un discurso vacío de credibilidad. "Las mujeres no necesitan más lecciones de quienes han hecho de la pancarta su política y de la hipocresía su forma de gobernar".

ACUDIR A LAS URNAS PARA ECHAR AL 'SANCHISMO'

Por último, De los Santos ha llamado a los castellonenses y al conjunto de los valencianos a implicarse en el cambio político que necesita España. "El próximo día 21 tenemos que llenar la plaza de toros de Valencia para acompañar y apoyar a Alberto Núñez Feijóo. Tenemos una cita con el futuro de nuestro país y con un proyecto que quiere devolver la responsabilidad, la gestión y el respeto a las instituciones".

"Y el 29 de noviembre todos debemos acudir a las urnas para echar al sanchismo y hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo. Toca tirar muros, recuperar la tranquilidad, defender la igualdad y volver a tener un Gobierno que se preocupe de los ciudadanos. España no puede seguir ni un día más en manos de un Ejecutivo que ha perdido la confianza y la credibilidad. El 29N toca cambio", ha concluido.

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EuropaPress

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