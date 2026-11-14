Graham, por precaución, y Paredes, por descanso, no viajan a A Coruña

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Barcelona, 14 nov (EFE).- La extremo Caroline Graham, por precaución tras recibir dos golpes en el muslo izquierdo, y la central Irene Paredes, por descanso tras reaparecer ante el Arsenal después de lesión, son las principales ausencias en la convocatoria del Barcelona para visitar este domingo (18.00 horas) al Deportivo Abanca.

La internacional noruega recibió un primer golpe en el muslo izquierdo el pasado fin de semana, durante la goleada ante el Madrid CFF (5-1), y sufrió otro en la primera parte del empate frente al Arsenal inglés (1-1). Pese a ello, pudo completar el encuentro e incluso anotó el gol que permitió al conjunto azulgrana rescatar un punto.

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Sin embargo, Graham no participó este sábado en el último entrenamiento antes del desplazamiento a tierras gallegas, una sesión en la que tampoco estuvo Irene Paredes. La defensa descansará después de reaparecer ante el conjunto londinense tras varias semanas de baja por una lesión miofibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

A estas dos ausencias se suman las de las centrocampistas Vicky López y Kika Nazareth y la delantera Kerolin Nicoli, todas ellas por lesiones musculares, así como la de la defensa Laia Aleixandri, que encara la recta final de la recuperación de su grave lesión de rodilla.

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Para completar la convocatoria de la undécima jornada de la Liga F Moeve, el técnico Pere Romeu ha recurrido a cuatro futbolistas del filial: la defensa Noa Jiménez, las centrocampistas Laia Cabetas y Rosalía Domínguez y la delantera Mayssa Baha. EFE

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