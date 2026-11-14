García-Page desea que tras las elecciones "pueda abrirse paso un escenario de consensos"

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Toledo, 14 nov (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha opinado que sería "muy bonito" que tras las elecciones generales del 29 de noviembre "pudiera abrirse paso también un escenario de consensos, de acuerdos que son esenciales", pues ha considerado que eso es lo que pide "la inmensa mayoría de la gente".

En un acto celebrado este sábado en la Casa de Castilla-La Mancha en Barcelona, García-Page ha hecho alusión a que durante estos días se desarrolla la campaña electoral que desembocará en las elecciones generales del 29 de noviembre y ha opinado que los días de campaña son "los únicos en los que está, no solo permitido, sino obligado discrepar".

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En cambio, ha deseado en que tras el 29 de noviembre "no fuera obligado discutir por todo" y pudieran alcanzarse consensos, pues ha afirmado que "la gente en el fondo tiene muchísimas más cosas en común y ganas de que las cosas vayan bien que de lo contrario".

Sin embargo, ha reconocido que en la sociedades actuales "el conflicto es algo permanente" y ha lamentado que el clima político es "extremadamente ruidoso" y deriva en que "no hay forma de entenderse".

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En cambio, ha apelado a que este ambiente político se acompase con la sociedad española y ha recordado que se están conmemorando los 50 años de la transición política en España, unos años que "han sido los mejores del país".

Por otro lado, ha denunciado que "discutir por las identidades" es "lo más poco humano que puede hacer el ser humano", a pesar de que eso es "lo que ha estado detrás de muchas de las guerras en el mundo, y está hoy, identidades que tienen que ver con la religión que se profesa o con el color de piel".

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Como muestra de lo contrario, ha puesto como ejemplo de convivencia y de lo que significa compartir identidades el acto celebrado este sábado en la Casa de Castilla-La Mancha en Barcelona.

También ha considerado que "las batallas que merece la pena dar" son las que tienen como finalidad igualar a los ciudadanos "en servicios, en condiciones de vida, la de ayudar como país los unos a los otros".

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"Y aquellas batallas que no se pueden dar, que hay que desterrar, son las que generan enfrentamiento entre unos y otros, las que consideran que unos están por encima de otros o que tienen derecho a un determinado privilegio", ha concluido.

El presidente de Castilla-La Mancha ha recibido una placa de plata de recuerdo de los miembros de esta comunidad originaria castellanomanchega, que ha recibido a su vez, una espada toledana de manos del presidente autonómico. EFE

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