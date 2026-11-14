Feijóo dice que si gana la gestión de la vivienda se llevará desde una vicepresidencia

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Santiago de Compostela, 14 nov (EFE).- El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que si gobierna después de las elecciones del 29N, la vivienda estará dentro de una vicepresidencia porque "es el mayor problema de España".

Así lo ha adelantado en un mitin en Santiago de Compostela en el que ha afirmado que lo importante no es dónde va a estar Vivienda, sino el hecho de que en su gobierno se van a construir un millón de viviendas.

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Feijóo ha hecho este anuncio después de que ayer, en una entrevista con el 'youtuber' Jordi Wild, adelantara que en su Gobierno no habrá un Ministerio de Vivienda por su objetivo de recortar carteras. EFE

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