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España gana el oro en la prueba del relevo mixto en Abu Dabi

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Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El cuarteto español integrado por Sara Guerrero, Antonio Serrat, Marta Pintanel y David Cantero se impuso este sábado en la prueba del relevo mixto de la etapa de las Series Mundiales de triatlón disputada en Abu Dabi.

Los triatletas españoles, que el viernes habían tenido un buen comportamiento en las pruebas individuales, volvieron a repetir una buena actuación y estuvieron durante toda la competición en los puestos de privilegio.

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Con todo por decidirse, en el último relevo, Cantero, todo un especialista en la carrera a pie, fue el encargado de luchar por entrar en el podio. Tras recoger el testigo en la quinta plaza supo jugar sus cartas y dio la puntilla a sus rivales con un un tremendo cambio de ritmo justo antes de entrar en la última recta al que no pudieron responder sus oponentes, el australiano Luke Willian y el brasileño Manoel Messias.

Imparable y pletórico, certificó en Hydayriyat Island el triunfo de la armada española con un crono de 1h18:14, con dos segundos de ventaja sobre Australia, seis sobre Brasil y trece sobre Rusia y Alemania. EFE

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