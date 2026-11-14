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El Karpaty Lviv avanza con acento español en una liga ucraniana marcada por la guerra

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Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 14 nov (EFE).- Diez españoles, entre ellos el entrenador Fran Fernández y cinco jugadores, están ayudando al FC Karpaty Lviv a escalar posiciones en la Liga Premier y en la Copa de Ucrania, donde el fútbol profesional mantiene la vitalidad pese a los bombardeos rusos y a los combates.

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Con sólo dos derrotas en los 11 primeros partidos de la temporada y en segundo puesto por número de goles (22), el equipo se sitúa actualmente quinto de entre los 16 clubes que ofrecen a miles de aficionados ucranianos un atisbo de vida normal.

Cerca de Leópolis, en el oeste de Ucrania, el hogar del club sigue siendo un oasis de calma relativa. Dos grandes campos de entrenamiento se hallan junto a un moderno edificio de tres plantas equipado con un espacioso gimnasio y una serie de instalaciones de recuperación física.

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El pequeño dron que sobrevuela la zona no es una fuente de peligro, sino que se usa para filmar unas sesiones de entrenamiento en las que el español y el ucraniano se mezclan en el terreno de juego.

El club proporciona todo lo que los jugadores y el personal necesitan para entrenar y competir, dijo a EFE el entrenador jefe Fran Fernández, de 46 años, que previamente ha trabajado en Almería, Alcorcón, Tenerife y Murcia.

La entrada de público a los estadios está regulada dependiendo del nivel de amenaza y del tamaño de los refugios antiaéreos, pero en las zonas relativamente seguras, miles de aficionados siguen asistiendo a los partidos.

"A pesar de todo, creo que hay un buen nivel, es una liga rica en lo táctico. Están apareciendo talentos jóvenes y los clubes que económicamente son más fuertes, como Shakhtar, Kharkiv, Polissya, Dynamo siguen trayendo extranjeros de buen nivel", afirmó Fernández, que llegó a Ucrania en enero, en la que es su primera experiencia en el extranjero.

Una victoria 1-0 contra el Dynamo de Kiev, un club que conoce bien de las noches de la Liga de Campeones en el Bernabéu y el Camp Nou, es lo que más atesora hasta ahora, junto con el apoyo que le dieron los jugadores en marzo cuando ganó su primer partido tras una adaptación difícil.

Hace dos semanas, el Karpaty llegó a los cuartos de final de la Copa de Ucrania, una competición que tiene un significado especial para los aficionados locales, que aún rememoran el triunfo de 1969.

"Estamos intentando crear un equipo que sobre todo sea atrevido en la manera de jugar, que tenga buen trato de balón, intente jugar con pases cortos y sea muy presionante", subrayó Fernández, que también cifra sus esperanzas en la cantera juvenil, en la que cientos siguen entrenando.

Sin embargo, la seguridad se sigue deteriorando, algo que el equipo nota cada vez que viaja a Kiev, donde juegan algunos de los clubes procedentes de zonas todavía más peligrosas.

"El último viaje pasamos miedo y apenas pudimos dormir; había explosiones muy cerca, alarmas continuas, no había agua en el hotel y la luz se iba por momentos", explicó Fernández, días después de que el partido del Karpaty contra el FC Kharkiv tuviera que interrumpirse debido a una serie de alarmas aéreas.

La incertidumbre por el futuro va en aumento, con cada vez más partidos interrumpidos para ser completados más adelante y con unos cortes de luz, debido a los ataques contra la infraestructura, que cada vez se alargan más.

Las pausas durante los partidos a veces duran horas, mientras los jugadores esperan en refugios, lo que hace que el deporte parezca más tenis que fútbol, dijo a EFE Iván Calero, uno de los fichajes clave del verano.

El lateral derecho de 31 años, graduado de la academia del Atlético de Madrid, llegó junto con el centrocampista ofensivo Bruno Iglesias, de 23 años y procedente del Real Madrid Castilla, y con el centrocampista Moha Moukhliss, campeón europeo en 2019 con la selección juvenil española.

Calero se ha adaptado fijándose en cómo se comportan los jugadores más habituados a estas condiciones. Igual que Fernández, sigue satisfecho con su decisión de unirse al club.

El reglamento de seguridad limita a aproximadamente 5.000 el número de aficionados que pueden entrar al estadio del Karpaty, con capacidad para 28.000, y muchos están sirviendo además en el ejército, pero los que acuden están muy ilusionados.

"Para nosotros eso es muy grato, porque dentro del campo lo que quieres hacer es hacer felices a la gente que viene, sobre todo en estas circunstancias", señaló Calero.

La atmósfera también impresiona a Fernández.

"Admiro mucho al pueblo ucraniano. A pesar de una situación adversa que está viviendo durante tantos años, sigue la gente haciendo su trabajo, sigue intentando hacer su día a día lo más normal posible", sentenció el entrenador. EFE.

(foto) (vídeo)

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