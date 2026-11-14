El debate de los principales candidatos será el día 26, una semana después del cara a cara

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Madrid, 14 nov (EFE).- El debate televisado de los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 29 de noviembre se celebrará el jueves 26, una semana después del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y la Junta Electoral Central (JEC) deberá decidir si participa Podemos, han informado a EFE fuentes de los equipos negociadores.

Organizado por la Academia de la Televisión, como el cara a cara, previsiblemente será un debate a cuatro entre el presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Sánchez; el líder del PP y aspirante a la presidencia del Gobierno, Feijóo; el presidente de Vox y cabeza de lista de la formación, Santiago Abascal; y la candidata de Frente Amplio a la Presidencia, Ada Colau.

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Podemos, que concurrió a las últimas elecciones generales dentro de Sumar (ahora Frente Amplio), ya pidió a la JEC participar en el debate económico organizado el viernes por La Sexta, pero el árbitro electoral consideró que un debate a cuatro cumplía con el pluralismo y la proporcionalidad que exige la legislación.

El 26 se mantendrán los bloques temáticos fijados para el cara a cara que se celebrará el jueves 19: vivienda, fiscalidad y economía, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y calidad democrática y migración y política exterior.

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Ante las discrepancias entre los dos principales partidos sobre la cadena que debía organizar los debates, finalmente se ha optado por la Academia de la Televisión, que, como ha hecho en otras campañas electorales, ofrecerá una señal institucional que podrán emitir las televisiones interesadas. EFE