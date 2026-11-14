Día 2: Frente Amplio reclama para sí el voto útil de la izquierda en Andalucía

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Sevilla/Madrid, 14 nov (EFE).- Frente Amplio ha levantado este domingo un segundo pilar en su campaña y, tras la vivienda, ha prometido fortalecer y ampliar la sanidad pública en una jornada en la que ha reclamado para sí el voto útil de la izquierda en Andalucía.

"En Sevilla el Frente Amplio disputa el voto al PP y a Vox, no a otras opciones de izquierdas. En Sevilla el voto al Frente Amplio vale doble, es un escaño para garantizar una mayoría de izquierdas y es un escaño menos para Feijóo y Abascal", ha subrayado en el mitin central de la coalición su cabeza de lista en esa provincia, Enrique Santiago.

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La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha visitado este sábado una plaza complicada ante la división de la izquierda en Andalucía.

Según el sondeo preelectoral del CIS, Adelante Andalucía podría entrar por primera vez en el Congreso tras el 29N con entre 3 y 4 escaños que saldrían de las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga y puede ser que de Córdoba; y Frente Amplio solo tendría posibilidades de conseguir un único diputado por Sevilla.

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En esa ciudad han desembarcado para apoyar a Santiago Colau y los candidatos de la lista de Madrid Emilio Delgado, Toni Valero y Verónica Martínez Barbero.

Y todos han hecho hincapié en que si el Gobierno de coalición ha dado pasos valientes, ha sido por el empuje de Sumar, ahora llamado Frente Amplio.

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"Hemos obligado al PSOE a ir mucho más allá, porque nunca se atreven a confrontar con los ricos, cada Consejo de Ministros ha sido una batalla", ha asegurado Santiago

"Sabemos que al PSOE no se le puede convencer para hacer política de izquierda, hay que obligarle", ha subrayado Toni Valero, coordinador de IU Andalucía incluido en las listas de Frente Amplio al Congreso por Madrid, quien ha insistido en pedir "el voto útil" para la coalición.

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Y entre reivindicaciones, dardos contra el adversario, con Barbero elogiando cómo el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, "derritió" el viernes en el debate económico organizado por La Sexta a "Frigodedo", sobrenombre con el que se ha referido al candidato de Vox José María Figaredo. EFE