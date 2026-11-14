Detienen a un conductor tras atropellar mortalmente a un ciclista en Barcelona

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Barcelona, 14 nov (EFE).- Un ciclista ha fallecido este sábado en Castelldefels (Barcelona) al ser atropellado por un vehículo, cuyo conductor se ha dado a la fuga y ha sido detenido posteriormente por los Mossos.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado de que el siniestro ha ocurrido a las 07:53 horas en el kilómetro 182,2 de la vía rápida C-31, donde, por causas que ahora se investigan, un turismo ha atropellado al ciclista.

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Tras el accidente, el conductor del coche se ha dado a la fuga, pero ha sido interceptado posteriormente por los Mossos, que lo han detenido.

La víctima mortal es un hombre de 72 años y vecino de Barcelona.

En este accidente han trabajado seis patrullas de los Mossos y cuatro ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Con la muerte de este ciclista, son 114 las personas que han fallecido en las carreteras catalanas en lo que va de año, de las que 10 son ciclistas. EFE

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