Collboni (PSOE) advierte de que la "receta" de PP y Vox en vivienda es la "barra libre" y que "suban los precios"

14/11/2026 La cabeza de lista del PSOE por Navarra al Congreso, Elma Saiz, con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. ESPAÑA EUROPA POLÍTICA NAVARRA

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El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido este sábado en Pamplona que las medidas de vivienda que está adoptando el Gobierno de Pedro Sánchez "contiene los precios" y reduce los desahucios. Por el contrario, ha advertido que la "receta" de PP y Vox en esta materia es "la barra libre, el mercado abierto y que sigan subiendo los precios de la vivienda".

Collboni ha participado en un acto de campaña del PSOE en la capital navarra, en el que ha estado acompañado por la cabeza de lista al Congreso, Elma Saiz. También han estado presentes, entre otros, la presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite; la secretaria de Organización del partido, Esther Iso o la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel.

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En declaraciones a los medios, Collboni ha defendido que "la regulación funciona, que la Ley de la Vivienda, cuando se aplica, contiene los precios y que las medidas que ha adoptado el gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez están teniendo como consecuencia frenar las subidas de precios de alquiler en la ciudad de Barcelona".

"Somos la única gran ciudad del Estado que la está aplicando. En estos momentos, si en Barcelona no se estuviera aplicando la Ley de la Vivienda y la contención de rentas, los barceloneses y las barcelonesas estarían pagando 400 euros más que hace dos años", ha subrayado. "Si en lugar de tener un gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez, hubiéramos tenido un gobierno de Feijóo y Abascal, hoy los barceloneses en lugar de pagar los 1.150 euros de media que se están pagando estarían pagando 1.550 euros de media de alquiler cada mes", ha recalcado.

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"Esa es la diferencia entre un gobierno que ha afrontado el principal problema que tiene nuestro país y que llenó las calles de toda España pidiendo intervención, pidiendo medidas que contuvieran los precios y que haya un fomento directo desde las administraciones públicas de la construcción de vivienda protegida", ha destacado.

Collboni ha afirmado que "en lo que llevamos de campaña, yo no he escuchado al Partido Popular hablar de ninguna propuesta que tenga que ver con la vivienda. Más bien su receta es la receta de la barra libre, del mercado abierto y de que sigan subiendo los precios de la vivienda"."De lo único que hemos oído hablar es de un ático, pero no hemos oído hablar de los pisos que necesitan los jóvenes para no ser expulsados de las ciudades, no hemos oído hablar de las personas vulnerables que, sin la cobertura de los decretos que se han aplicado, hoy estarían en la calle sin ningún tipo de protección", ha resaltado.

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En este sentido, ha indicado que en Barcelona, "desde que empezó el debate y la perspectiva de que se pusieran en marcha los decretos que tienen que ver con el caso Maricarmen, los desahucios han bajado casi un 80%". "Eso quiere decir que hay muchas personas vulnerables que si hubieran sido expulsadas de sus casas hoy no tendrían dónde ir. Y esa es también una consecuencia de las políticas valientes y decididas del gobierno socialista y de Pedro Sánchez", ha manifestado.

Por ello, ha destacado que "si hay movilización, si todo el mundo que puede votar vota, estas elecciones las va a ganar la democracia y las vamos a ganar los progresistas". Ha advertido que "no sólo nos jugamos la involución en muchos derechos y libertades, nos estamos jugando las condiciones materiales de vida de mucha gente que gracias a los gobiernos socialistas han visto incrementar sus pensiones no contributivas, la pensión media, el salario medio".

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Así, ha afirmado que votar el 29N "significa continuar con estos avances y evitar" un posible gobierno de PP y Vox que "supondría una reacción, una involución a todo lo que ha avanzado este país en los últimos ocho años".

Por su parte, Saiz ha destacado que "hemos vivido una semana en la que ha habido una mayoría importantísima ciudadana que ha salido a las calles de todo el país por un clamor social, por el acceso a una vivienda digna". Asimismo, ha recordado la aprobación en la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados de los decretos de vivienda, con el voto en contra, ha criticado, de PP y Vox. "Han votado en contra de unas medidas que el 85% de la ciudadanía pide y demanda", ha reprochado.

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La candidata ha destacado que en comunidades como Navarra, "que cumplen la Ley de Vivienda", estas medidas "tienen efectos directos en la mejora del acceso a la vivienda. De hecho, el alquiler en Navarra no solamente no ha subido un 5%, sino que se han reducido los precios". Por eso, ha subrayado que es "absolutamente necesario la colaboración entre todas las administraciones para dar respuesta a uno de los principales desafíos, que es el acceso a la vivienda".

Elma Saiz ha insistido en que estas medidas "tienen efectos positivos cuando se tiene un compromiso político para dar una respuesta a la demanda ciudadana". Ha afirmado que las elecciones generales van de "política buena, que da respuesta a los desafíos" y, por eso, ha llamado a que "concentremos el voto progresista en el PSOE, porque es la manera de seguir ofreciendo a la ciudadanía respuestas" a sus problemas, entre ellos, "el acceso a la vivienda asequible".

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