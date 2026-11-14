Espana agencias

Colau reconoce a las afectadas por los cribados en Andalucía y urge por "frenar la privatización de la sanidad"

Imagen PKDMC66Y65FPVANOCPVDA66A4A
Guardar

La candidata a la Presidencia del Gobierno de Frente Amplio a los comicios generales del 29 de noviembre, Ada Colau, ha reconocido este sábado 14 a las "más de 2.000 mujeres en Andalucía que sufrieron que no se les avisara del resultado de una mamografía", al tiempo de anunciar que desde el Frente Amplio plantean "acabar con las listas de espera" y "frenar la privatización de la sanidad".

En este sentido, la candidata por el Frente Amplio ha asegurado que "hay pilares de nuestra sociedad que están amenazados". "En Andalucía estáis sufriendo ya un Gobierno de derechas que que está debilitando la sanidad pública".

PUBLICIDAD

En relación con el fallo en los cribados de cáncer de mama, Colau ha declarado que es una "consecuencia de una política de derechas que no cuida el sistema de sanidad pública con la consecuencia directa de poner en riesgo de muerte a miles de mujeres".

"Agradecer a esas mujeres valientes andaluzas que no van a parar hasta hasta que se defienda un sistema de sanidad público fuerte con todos los recursos necesarios para que una vergüenza como la que ha sucedido con las mamografías no vuelva a suceder nunca más", ha añadido.

PUBLICIDAD

En esta línea, la candidata a la Presidencia del Gobierno ha apostado por una sanidad pública "fuerte" y que "aumente sus recursos". "Para eso le queremos subir los impuestos a los ricos, para poder fortalecer nuestras pensiones o nuestra sanidad pública", ha agregado.

"Queremos una sanidad pública que tenga la financiación suficiente para tener los profesionales suficientes y para acabar con las listas de espera", ha afirmado, mientras que ha negado que sea "un sueño", sino "una realidad". "Por eso decimos que queremos subir los impuestos a los ricos, para que se acaben las listas de espera".

SANIDAD PÚBLICA "DEFINITIVAMENTE UNIVERSAL"

De este modo, Colau ha abogado por reforzar la sanidad pública para que "realmente y definitivamente sea universal". "Es incomprensible que todavía hoy se normalice que partes esenciales de nuestra salud, de nuestro cuerpo, no queden cubiertos por la sanidad pública".

Por ello, la candidata a la presidencia ha detallado que desde su formación se comprometen a "defender la sanidad pública, a mantenerla, a reforzarla y a que el dentista, la vista y los audífonos estén cubiertos". "La derecha y sus amiguitos que hacen negocio con las necesidades básicas de la gente están nerviosos porque saben que vamos en serio", ha agregado.

Asimismo, Colau ha calificado como "vergüenza" que "en este país todavía se trate la menopausia como una cosa de mujeres, como si no formara parte de la salud de todas las mujeres de este país, como si no tuviéramos derecho a que en nuestros centros sanitarios hayan protocolos decentes donde se acompañe a todas y cada una de las mujeres que entramos en perimenopausia y menopausia", momento en el que "necesitas información, acompañamiento y, en muchos casos, tratamientos".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una de las bibliotecas más bonitas de España está en Salamanca y fue fundada por Alfonso X el Sabio

La biblioteca universitaria más antigua de España y de Europa: conserva manuscritos del siglo XI y más de 3.000 en total

Una de las bibliotecas más bonitas de España está en Salamanca y fue fundada por Alfonso X el Sabio

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 14 noviembre

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 14 noviembre

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 15 de noviembre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 15 de noviembre

Sánchez y Feijóo protagonizan el primer fin de semana de campaña electoral con cruces por la “buena política”, la “mala educación” o la “corrupción”

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno y el líder del PP han estado en mítines en Palma, Mallorca, y Santiago de Compostela, respectivamente

Sánchez y Feijóo protagonizan el primer fin de semana de campaña electoral con cruces por la “buena política”, la “mala educación” o la “corrupción”

La Audiencia Provincial de Barcelona concede a una madre el uso de la vivienda familiar pese a que no es su propietaria

La resolución se basa en la brecha de ingresos entre los progenitores y fija la medida por dos años, con opción de prórroga

La Audiencia Provincial de Barcelona concede a una madre el uso de la vivienda familiar pese a que no es su propietaria
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez y Feijóo protagonizan el primer fin de semana de campaña electoral con cruces por la “buena política”, la “mala educación” o la “corrupción”

Sánchez y Feijóo protagonizan el primer fin de semana de campaña electoral con cruces por la “buena política”, la “mala educación” o la “corrupción”

La Audiencia Provincial de Barcelona concede a una madre el uso de la vivienda familiar pese a que no es su propietaria

Judith, conductora, desvela el truco de los autobuses para no quedarse estancados en una cuesta

La ‘playa’ de Madrid abrirá en 2027 y ya tiene las primeras entradas a la venta: será el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: Sánchez defiende la “buena política ante la mala educación” y Feijóo carga contra Transportes y la corrupción

ECONOMÍA

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

DEPORTES

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”

Raül Valdecantos, el primer joven de 22 años en cruzar España en línea recta: “Si lo ha hecho un francés, ¿por qué yo no?”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”

Rossi reabre la herida de Sepang y se confiesa como nunca: “Juro por la cabeza de mis hijas que nunca hubo patada a Márquez”

La reflexión de Ilia Topuria sobre el dinero: “Cuanto más ganas, más gastos incrementas y eso es un error”