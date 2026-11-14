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Colau promete incluir dentista, audífonos y la salud visual en la sanidad pública

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Sevilla/Madrid, 14 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha pedido este sábado el voto para luchar por una verdadera sanidad pública universal y ha prometido ampliar la cobertura al dentista, los audífonos y la salud visual y también el acompañamiento integral durante la menopausia.

"Sí, señores de la derecha, eso no les va a gustar, pero vamos a hablar de menopausia también", ha avisado Colau en el mitin organizado por Frente Amplio en Sevilla, donde la coalición ha querido marcar distancias con el PSOE y reivindicar que el "voto útil" es el que lleva su nombre en la papeleta.

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Colau ha cargado contra una "derechista cruel con los vulnerables, pero cobarde", pero ha afirmado que, a diferencia del PSOE, su único objetivo no es evitar que gobiernen PP y Vox: "Nosotros queremos ir a por más, queremos más derechos, queremos dignidad, queremos efectivamente recortar privilegios por arriba para proteger la mayoría social por abajo". EFE

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