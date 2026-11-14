Chacarra y McIlroy, empatados a falta de una ronda mientras Rahm se descuelga

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Redacción Deportes, 14 nov (EFE).- El español Eugenio Chacarra y el norirlandés Rory McIroy se jugarán al todo o nada la corona de mejor jugador de la temporada tras quedar empatados al término de la tercera ronda de la final de Dubái del DP World Tour, disputada este sábado.

Mientras, el también español Jon Rahm quedó descolgado y sin casi opciones de mantenerse en la pelea.

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Chacarra y McIlroy finalizaron cuartos con -5, a cuatro golpes del líder, el inglés Tyrrell Hatton (-9), mientras que Rahm, con un desventurado final, cayó a la undécima posición con -3, por lo ve alejarse la victoria, su única llave para conquistar la orden de mérito europea, conocida como 'Race to Dubai'.

La jornada estuvo cargada de emoción por los altibajos protagonizados por los dos favoritos, que pactaron tablas a la espera de la última ronda en el Jumeirah Golf Estates, donde se decidirá si el madrileño gana su primera 'Race to Dubai' o el norirlandés iguala el récord de ocho del escocés Colin Montgomerie.

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Chacarra, actual líder de la clasificación del circuito, se vio favorecido por el liderato de Hatton, el segundo puesto del francés Victor Perez (-8) y el tercero del sueco Mikael Lindberg (-6), aunque a McIlroy le valdría acabar segundo en solitario si el español lo hace tercero o peor.

Las cosas no empezaron bien para el español, que a pesar de lograr dos ‘birdies’, frenó en seco con un ‘ogey' y un doble 'bogey' en el quinto hoyo, al tiempo que el norirlandés aumentaba la ventaja con un 'eagle' en 7.

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Chacarra digirió bien la presión y empezó a carburar para tratar de recuperar terreno. Entre el hoyo 7 y el 12 encajó otros dos 'bogeys', pero subió un peldaño al compensarlos con tres 'birdies'.

"Buena, gordo", le animó su cadi, Gonzalo Vicente Elena, en uno de sus aciertos, que el golfista afincado en Estados Unidos acompañó con el puño cerrado y gestos reiterados de rabia.

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La inercia positiva fue a más y a partir del hoyo 13, se propulsó, con cuatro 'birdies' que le llevaron al cuarto puesto, lo que aumenta de forma considerable sus opciones de emular a Severiano Ballesteros y Rahm como únicos españoles en lucir la orden de mérito.

McIlroy tuvo la tendencia contraria a Chacarra y fue de menos a más. El ‘eagle' le situó provisionalmente como líder en la clasificación del circuito y pareció reforzar su confianza, pero fue un espejismo.

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En los tres siguientes hoyos, encadenó sendos 'bogeys' que le sumergieron en un bache, mientras veía con su retrovisor como se aproximaba Chacarra.

Al número dos del mundo, con varios errores en las salidas, le costó reaccionar, pero se guardó un as en el último hoyo, donde a punto estuvo de repetir 'eagle'.

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La jornada fue aciaga para Rahm, quien llegó a situarse a las puertas del liderato con tres 'birdies' casi consecutivos a mitad del recorrido con un juego muy sólido desde el 'tee'.

El golfista vasco volvió a lucir el ritmo de juego que le llevó a ganar en Abu Dabi el pasado domingo, una victoria inesperada después de dos meses de inactividad.

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Pero cuando el viento iba a favor, el infortunio se entrometió en el hoyo 16. Un 'putt' de apenas un metro para amarrar el par lo falló de forma incomprensible y el de vuelta, de una distancia similar, también, por lo que encajó un doloroso doble 'bogey' que le dejaba tocado.

El revés le llevó a lanzar la bola a la laguna en señal de enfado por desperdiciar una oportunidad de pelear de nuevo por la victoria.

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Hatton estuvo de nuevo muy firme, aupado por un 'eagle' en el hoyo 2, y pudo haber ampliado su ventaja en el 18, pero envió la bola de salida al agua.

Entre los españoles que pelean por conseguir una de las diez tarjetas para jugar el PGA Tour estadounidense la próxima temporada, el que se mantiene en la pelea es el cántabro Nacho Elvira, que acabó con -3, aunque pudo haber acabado más arriba de no haber sido por el doble 'bogey' que cometió en el penúltimo hoyo.

Después de haber sumado seis 'birdies', Elvira llegó a ponerse segundo en la tabla, con -5, y a arrebatar al inglés Joe Dean el último puesto que da tarjeta, pero el error en el 17 le dejó sabor agridulce.

Quienes se despidieron de jugar en el circuito estadounidense el próximo año fueron los malagueños Ángel Ayora y Ángel Hidalgo, con otra mala jornada que les dejó con +6 en los últimos puestos de la clasificación. EFE

(foto)