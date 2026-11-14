Chacarra: "Quiero ganar y demostrar al mundo que soy capaz de jugar bajo presión"

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Redacción Deportes, 14 nov (EFE).- El golfista español Eugenio Chacarra aseguró este sábado que se siente "preparado" para ganar la final de Dubái del DP World Tour y su primer título de mejor jugador de la temporada del circuito europeo para "demostrar al mundo que es capaz de jugar bajo presión" ante rivales como el norirlandés Rory McIlroy, su máximo contrincante.

"Estoy preparado. Me encanta el golf y entrenar. Trabajo muy duro para estos momentos y voy a salir a disfrutarlo. Ya he cumplido todos mis objetivos esta temporada, así que estoy jugando con libertad. Es un extra tener la oportunidad de ganar. No mucha gente puede disfrutar de este momento y tener la oportunidad de ganar la 'Race to Dubai'. Así que mañana tendré mi oportunidad", comentó Chacarra al término de la tercera ronda de la final del circuito.

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El jugador madrileño está cuarto empatado con -5, al igual que McIlroy, a cuatro golpes del líder, el inglés Tyrrell Hatton.

Aunque igual no necesitaría la victoria en Dubái si McIlroy tampoco la consigue, Chacarra enfatizó que su meta es ganar el torneo: "No estoy lejos. Sé que si gano el torneo, gano el ránking. Desde pequeño soñamos con ganar grandes torneos los domingos, y voy a tener una oportunidad".

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"Ha sido una lucha constante. Jugué todo el año en el DP World Tour, jugué mucho, y realmente quiero ganar ese ránking y demostrar al mundo que soy capaz de jugar bajo presión. Creo que hasta ahora lo he estado haciendo", añadió el golfista español, de 26 años y afincado en Estados Unidos. EFE