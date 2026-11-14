Cervera admite que el estreno de Lobera en el banquillo del Ceuta les genera incertidumbre

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Santa Cruz de Tenerife, 14 nov (EFE).- El Tenerife retomará este domingo LaLiga Hypermotion ante el Ceuta tras el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel, el pasado día 3, y su entrenador, Álvaro Cervera, ha manifestado que no prevé variar lo que venía trabajando en jornadas anteriores al trágico suceso, aunque reconoce que el estreno de Sergio Lobera en el banquillo rival les genera incertidumbre.

El técnico tinerfeño ha confirmado la recuperación de algunos jugadores que estaban lesionados, como Víctor Moreno e Iván Chapela, así como las bajas de Dani Fernández y Grant-Leon Ramos, al estar ambos con sus respectivas selecciones nacionales.

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Cervera tampoco podrá contar aún con Álassan y Salifo, quienes ultiman el proceso de recuperación de sus lesiones de larga duración.

Para recibir al Ceuta, actual colista de la competición, el técnico blanquiazul no ha escondido que tendrá el hándicap añadido del reciente cambio de entrenador en el banquillo rival, con la llegada del aragonés Sergio Lobera, exentrenador de la UD Las Palmas, quien debutará en el Heliodoro Rodríguez López.

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Habrá un recuerdo póstumo para De Miguel en los prolegómenos del encuentro y en el minuto 9, como ya sucedió en el resto de estadios del fútbol profesional.

"Todo lo que lleva el inicio de este partido es diferente, por lo que hemos pasado y por el cambio de entrenador de ellos. No visualizamos cómo pueden jugar, así que vamos un poco a ciegas en eso", ha reconocido el técnico tinerfeño, si bien tiene "más o menos claro" el equipo inicial que opondrá al conjunto caballa.

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Entre los elegidos para iniciar el choque estará por primera vez como titular el guardameta majorero Gabri De Vuyst, quien sustituirá bajo los palos al asturiano Dani Martín, sancionado con un partido por su expulsión ante el Andorra.

"Gabri está con nosotros porque es muy buen chico, siempre positivo en todo, y hay que verle competir. Supongo que estará nervioso, que es lo peor que le puede pasar a un portero, pero tenemos plena confianza en él", ha subrayado Cervera. EFE

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