CCOO presentará una demanda la próxima semana contra la Policía por su actuación el 11N

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Madrid, 14 nov (EFE).- Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado que interpondrá una demanda la próxima semana contra la Policía debido a su actuación durante la jornada de huelga general del pasado 11 de noviembre, tras haber recopilado vídeos y denuncias de manifestantes.

"España no se puede permitir el agujero negro que tiene una parte de sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay que saber exactamente a qué y a quién responden", ha defendido el líder del sindicato, Unai Sordo, en declaraciones este sábado a los medios en el acto de 50 aniversario de Comisiones de Obreras de Madrid.

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El sindicato está haciendo una recopilación de testimonios para, a lo largo de la semana que viene, tener un pronunciamiento "muy claro y muy taxativo" de las medidas que tomará respecto a la actuación de policial durante la huelga general, ya que "no es ni medio normal", ha advertido.

Según Sordo, esta actuación no responde solo a los "impulsos ultras que pueda haber dentro de la Policía Nacional", sino que también hay un "agujero negro" en una parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. EFE

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