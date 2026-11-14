Aznar ve las elecciones como "las más importantes desde hace 50 años": "Nos jugamos nuestro sistema constitucional"

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El expresidente del Gobierno José María Aznar ha llamado a la movilización y a votar al Partido Popular el próximo 29N para poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez. "No estamos ante unas elecciones cualquiera, son las más importantes desde hace 50 años. Nos jugamos reafirmar nuestro sistema constitucional o acabar con todo lo que hemos construido", ha subrayado.

En estos términos se ha expresado Aznar, este sábado, durante un encuentro con militantes y simpatizantes del Partido Popular en Albatera (Alicante) junto al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca.

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El expresidente del Gobierno ha acusado al jefe del Ejecutivo de mantener una coalición "creada para ocupar el poder, levantar un muro y excluir a la mitad de los españoles", "comprando el apoyo de los separatistas con una amnistía a los golpistas y negociando con un prófugo de la justicia y con los herederos de ETA". Frente a ello, ha defendido que Alberto Núñez Feijóo impulsará una política de reconstrucción y de Estado para recuperar las instituciones y la nación.

En este proyecto, Aznar ha destacado el compromiso de Feijóo de poner en marcha un gran pacto nacional del agua en los primeros cien días de Gobierno. "El agua es el origen de la vida y es algo que tenemos que compartir. Eso es hacer nación y solidaridad", ha afirmado, para defender un Plan Hidrológico Nacional que comunique las cuencas y permita repartir los recursos hídricos entre todos los españoles.

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El expresidente ha lamentado que, por "puro sectarismo", se derogara el anterior plan y que en 25 años no se haya avanzado en una solución nacional. "Compartir el agua es compartir el país", ha subrayado, poniendo como ejemplo las grandes infraestructuras hidráulicas desarrolladas en otros países.

Aznar ha defendido también la necesidad de recuperar la fortaleza del Estado, garantizar la defensa de las fronteras y cumplir las leyes, así como impulsar políticas que permitan aumentar la oferta de suelo para facilitar el acceso a la vivienda. "Recuperar el Estado es recuperar la nación", ha señalado, reivindicando un liderazgo político con sentido de la historia y visión de futuro para afrontar los desafíos de España.

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AGUA

Por su parte, Llorca ha afirmado que "con el agua no se juega, con el agua no se inventa, el agua es vida y es garantizar el futuro de esta tierra", al tiempo que ha asegurado que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "hará un Plan Nacional del Agua para que esté garantizada en la Vega Baja".

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Llorca ha destacado que Aznar "fue el primero que diseñó un plan para que el agua estuviese garantizada en la Vega Baja" y ha lamentado que, posteriormente, fuera derogado por el PSOE. En este sentido, ha defendido que, con Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno de España, el PP impulsará "un plan nacional del agua que garantice para siempre con rigor y con criterios técnicos el agua en la Vega Baja".

Asimismo, Pérez Llorca ha reivindicado una política migratoria basada en el orden y el cumplimiento de la legalidad. "Aquí lo sufrimos mucho en la Vega Baja, nosotros defendemos una inmigración regulada, ordenada", ha señalado.

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El presidente del PPCV ha defendido que quienes lleguen a España para trabajar y desarrollar su proyecto de vida deben hacerlo "aceptando nuestra ley y nuestras costumbres" y ha insistido en que "no es ser racista, es regular un problema muy serio y muy grave que está sufriendo España".

TONI PÉREZ: "EL PSOE POR ALICANTE NO HA HECHO NADA"

El presidente del PP de la provincia de Alicante, Toni Pérez, ha recordado que José María Aznar "fue el presidente capaz de impulsar un Plan Hidrológico Nacional porque entendió que el bien de España está por encima de cualquier otra consideración". Pérez ha lamentado que José Luis Rodríguez Zapatero derogara ese plan y que con Pedro Sánchez se haya perdido una inversión europea de unos 350 millones de euros para las depuradoras de Monte Orgegia y Rincón de León. "Eso es lo que ha hecho el PSOE por esta tierra, nada", ha afirmado.

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Asimismo, Toni Pérez ha advertido de que "el 29N está en juego la provincia de Alicante, la Comunitat Valenciana y la España que entre todos hemos ayudado a construir".

Por su parte, la alcaldesa de Albatera y secretaria general del PP de la provincia de Alicante, Ana Serna, ha hecho hincapié en el "abandono y castigo" a la provincia por parte de "un Gobierno que mira para otro lado y no sabe cuáles son los problemas de Alicante, y ya está bien". Por todo ello, ha animado "a hablar en las urnas el 29N" porque "esto va de España con Feijóo y otra cosa, que no tiene calificativos".

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